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    Трамп надеется, что беседа с Лавровым поможет установлению мира в Украине

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    Глава Белого дома заявил, что во время недавней беседы с Сергеем Лавровым они "занимались Сирией и Украиной". Дональд рамп выразил надежду, что в конечном счете это поспособствует установлению мира.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп надеется, что результатом его беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым станет в конечном счете установление мира в Украине и Сирии. 

    Валерий Чалый. Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa
    Встреча Климкина с Трампом и Пенсом в Белом доме

    "Во время этой беседы с Лавровым, а я думаю, что у нас была замечательная беседа, мы занимались Сирией, Украиной. И, возможно, эта беседа приведет к тому, что гораздо меньше людей будут убиты, приведет, в конечном счете, к миру", — заявил Трамп в интервью NBC News.

    "Я прекрасно себя чувствую по поводу таких дискуссий. Думаю, что это хорошо, а не плохо", — добавил президент.

    Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.

    .Читайте также — Корнейчук: Трамп через Климкина передал жирный намек Порошенко

    Трамп накануне также встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

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