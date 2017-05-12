Трамп надеется, что беседа с Лавровым поможет установлению мира в Украине

КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп надеется, что результатом его беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым станет в конечном счете установление мира в Украине и Сирии.

"Во время этой беседы с Лавровым, а я думаю, что у нас была замечательная беседа, мы занимались Сирией, Украиной. И, возможно, эта беседа приведет к тому, что гораздо меньше людей будут убиты, приведет, в конечном счете, к миру", — заявил Трамп в интервью NBC News.

"Я прекрасно себя чувствую по поводу таких дискуссий. Думаю, что это хорошо, а не плохо", — добавил президент.

Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.

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Трамп накануне также встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.