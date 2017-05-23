наверх
23.05.201720:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    США намерены более чем втрое сократить помощь Украине

    (обновлено: )374120
    В проекте бюджета госбюджета департамента отмечается, что Украина в следующем финансовом году получит 203,7 миллиона долларов, в 2016 году эта сумма составила 667 миллионов долларов.
    Флаги Украины и США
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. США намерены в новом финансовом году более чем втрое сократить выделение помощи Украине по сравнению с фактическими расходами на эти же цели в 2016 году, говорится в опубликованном во вторник проекте бюджета госдепартамента на 2018 финансовый год.

    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Reuters: США объяснили замену военной помощи Украине на кредит

    Согласно приведенным там данным, речь идет о выделении Украине в следующем финансовом году 203,7 миллиона долларов. Как указывается, в 2016 году эта сумма составила 667 миллионов долларов.

    При этом в документе не отмечается, на какие именно цели будут теперь направлены эти деньги.

    Ранее сообщалось, что Белый дом в своем предложении по бюджету США намерен отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран, заменив ее на выдачу кредитов. В числе этих стран оказалась и Украина. Об этом со ссылкой на источники в руководстве США сообщил The Wall Street Journal. 

    Читайте также: Режим экономии: США сокращают финансовую помощь Польше и Украине

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саперы возле стадиона "Манчестер Арена"
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Пульт от телевизора
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мощный ливень во Львове
    Невыносимый мусор Львова