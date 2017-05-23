США намерены более чем втрое сократить помощь Украине

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. США намерены в новом финансовом году более чем втрое сократить выделение помощи Украине по сравнению с фактическими расходами на эти же цели в 2016 году, говорится в опубликованном во вторник проекте бюджета госдепартамента на 2018 финансовый год.

Согласно приведенным там данным, речь идет о выделении Украине в следующем финансовом году 203,7 миллиона долларов. Как указывается, в 2016 году эта сумма составила 667 миллионов долларов.

При этом в документе не отмечается, на какие именно цели будут теперь направлены эти деньги.

Ранее сообщалось, что Белый дом в своем предложении по бюджету США намерен отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран, заменив ее на выдачу кредитов. В числе этих стран оказалась и Украина. Об этом со ссылкой на источники в руководстве США сообщил The Wall Street Journal.

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