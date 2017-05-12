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    Политика

    Украина не платила за организацию встречи с Трампом - Климкин

    Тема:

    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (31)

    (обновлено: )30903
    Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что платные услуги для встречи с президентом США Дональдом Трампом не использовались. Украине помогает только "наши собственные интересы, наша борьба", добавил министр.
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    @PavloKlimkin

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона не платила за организацию встречи с президентом США Дональдом Трампом и не использовала для лоббистов.

    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    twitter.com/MaksFuckUkrainu
    "Чизбургер, картошку и большую колу". Встреча Климкина и Трампа в фотожабах

    Ранее депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, заявил, что Киев заплатил 400 тысяч долларов американской лоббистской фирме за встречу украинской делегации с высшим руководством США.

    "Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации встреч… В политике лоббизм, да еще на таком уровне, не работает. У меня есть очень четкий принцип: я никогда не использую платные услуги или другое тех, кто нам помогает", — сказал Климкин на пресс-конференции в пятницу.

    Он отметил, что Украине помогает только "наши собственные интересы, наша борьба".

    Ранее глава МИД Украины и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились подготовить встречу президентов двух стран. Глава Украины Петр Порошенко заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США. Климкин сообщил, что дата возможной встречи Порошенко с Трампом все еще обсуждается.

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