Почему Трамп "американский" так не похож на Трампа "европейского"

РИА Новости Украина

Политолог и публицист, профессор Ягеллонского университета (Uniwersytet Jagielloński) Ян Хартман (Jan Hartman) поделился со Sputnik своими впечатлениями от международной деятельности президента США Дональда Трампа во время его визитов и на саммите G7.

Главы стран Североатлантического альянса в минувший четверг на саммите НАТО в Брюсселе впервые встретились с новым президентом США Дональдом Трампом. Удалось ли Трампу заработать очки в столкновении со своими антагонистами из американской "партии войны", упоминая Россию среди прочих угроз НАТО?

— Несомненно. Если слово "Россия" употребляется в негативном контексте президентом, который считается другом Владимира Путина, это успокаивает союзников, поскольку НАТО обыкновенно воспринимает Россию как одну из главных угроз. Но и сейчас никто не воспринимает Трампа всерьез. Сейчас все смотрят, может ли Трамп уравновешенно и предсказуемо выполнять свою роль, на которую он совсем не годится. Все следят за темой импичмента, который, скорее всего, Трампа ждет.

Столь большого значения отдельным высказываниям Трампа никто не придает, особенно с учетом того, что завтра его мнение может быть абсолютно противоположным. Что касается проблем Трампа, связи с Россией во время предвыборной кампании, возможной поддержки его кампании, а также предоставления секретной информации, то очевидно, что Трамп теперь будет стараться дистанцироваться от России в СМИ, но это всего лишь тактика. Из этого сложно сделать выводы о реальных нынешних отношениях США и России. Настоящим полигоном этих отношений являются события, которые в данный момент происходят в Сирии.

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Как Вы оцениваете тот факт, что Трамп не упомянул о приверженности пятой статье о коллективной безопасности?

— Для Трампа НАТО не имеет такого значения, как для предыдущих президентов, и это подталкивает европейцев к созданию собственных европейских вооруженных сил и усилению военного потенциала. В НАТО уже, наверное, никто так сильно не верит, как это было во времена Обамы. Даже если вдруг Трамп повторит, что эта статья 5 до сих пор актуальна, и так всем понятно, что на Америку так сильно рассчитывать не стоит. Будущее геополитических отношений, вероятно, во многом зависит от способности к созданию собственного скоординированного военного потенциала стран Западной Европы. В связи с этим, как мне кажется, Владимир Путин будет стараться предотвратить дальнейшую европейскую интеграцию, в том числе военную.

Является ли визит, который Барак Обама нанес Ангеле Меркель перед ее отъездом в Брюссель, обычным совпадением?

— Никакого совпадения тут нет. Я думаю, что президент Обама старается сделать все, что может, чтобы Запад не разделился на две части, чтобы Америка и Европа несмотря ни на что придерживались трансатлантической позиции. Обама, возможно, уверял Меркель, что, несмотря на то, что президент немного непредсказуем, Америка — стабильное государство и Трамп не может испортить все. Уже долго Америка и Западная Европа составляют культурный и политический союз.

Что касается России, весь Запад рассчитывает, чтобы эти отношения как-то стабилизировались, чтобы напряжение спало. Думаю, что Путин тоже этого хочет. Повторяю — сейчас полигоном является Сирия. Если получится сотрудничество в Сирии, отношения будут лучше, чем сейчас. Ситуация трудная, но не безнадежная. Не нужно рассчитывать на то, что лидеры в нашем мире разумные. Ни Трамп, ни Путин не являются лидерами, о которых мечтал бы Запад, но всегда остается надежда, что рассудок и ответственность за мировой порядок победят.