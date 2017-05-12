Макмастер: Трамп будет противостоять "разрушительному поведению" РФ в Украине

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп будет "противостоять разрушительному поведению" РФ в Сирии и в Украине, но надеется на сотрудничество с Москвой "в решении серьезных проблем", заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

По его словам, "президент четко дал понять, что будет противостоять разрушительному поведению России, в частности, поддержке режима Асада в Сирии, ее действиям в Украине". "Но также президент будет рассчитывать на сотрудничество в решении серьезных проблем, касающихся обеспечения безопасности во всем мире", — сказал Макмастер на брифинге.

"Мы рассматриваем общение с представителями РФ, которые осуществляет госсекретарь Рекс Тиллерсон, короткую встречу президента с главой МИД Сергеем Лавровым и телефонные переговоры с российскими лидерами как общение, а не как принятие решений", — добавил он.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.