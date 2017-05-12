наверх
12.05.201722:22
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Россия

    Макмастер: Трамп будет противостоять "разрушительному поведению" РФ в Украине

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (348)

    20102
    По словам советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, президент Трамп четко дал понять, что будет противостоять разрушительному поведению России, в частности, поддержке режима Асада в Сирии, ее действиям в Украине.
    Герберт Раймонд Макмастер
    alchetron

    ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп будет "противостоять разрушительному поведению" РФ в Сирии и в Украине, но надеется на сотрудничество с Москвой "в решении серьезных проблем", заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

    Встреча глав МИД G7 в Лукке
    Vincenzo PINTO / AFP
    Санкции против РФ и сирийский капкан для G7

    По его словам, "президент четко дал понять, что будет противостоять разрушительному поведению России, в частности, поддержке режима Асада в Сирии, ее действиям в Украине". "Но также президент будет рассчитывать на сотрудничество в решении серьезных проблем, касающихся обеспечения безопасности во всем мире", — сказал Макмастер на брифинге.

    "Мы рассматриваем общение с представителями РФ, которые осуществляет госсекретарь Рекс Тиллерсон, короткую встречу президента с главой МИД Сергеем Лавровым и телефонные переговоры с российскими лидерами как общение, а не как принятие решений", — добавил он.

    Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Евросоюза и Украины
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Второй полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Бортник: украинские власти 9 мая попытались сломить общественное сознание. Видео
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев