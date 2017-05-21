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    Трамп провел продуктивные переговоры по борьбе с терроризмом - Тиллерсон

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    Госсекретарь США назвал "историческим" визит Трампа в арабское государство. По его словам, именно проблема терроризма была главной целью визита главы Белого дома.
    Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом
    english.alarabiya.net

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп в ходе своего визита в Саудовскую Аравию провел продуктивные переговоры по борьбе с терроризмом. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым визитом
    english.alarabiya.net
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    По данным телеканала Fox News, госсекретарь также назвал "историческим" визит Трампа в арабское государство. По его словам, именно проблема терроризма была главной целью визита главы Белого дома.

    В субботу Трамп прибыл в Саудовскую Аравию, ставшую первой страной его дебютного зарубежного турне в качестве главы государства. В аэропорту Эр-Рияда его встречал саудовский король.

    Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и США в субботу в ходе визита Трампа подписали соглашения на 280 миллиардов долларов. В частности, США в ходе церемонии в Эр-Рияде с участием Трампа и Тиллерсона подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов.

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