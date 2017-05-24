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    Фотоленты

    "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США

    (обновлено: )2
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США
    пресс-служба ЦАХАЛа
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США
    пресс-служба ЦАХАЛа
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США
    пресс-служба ЦАХАЛа
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США
    пресс-служба ЦАХАЛа
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США
    пресс-служба ЦАХАЛа
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США
    пресс-служба ЦАХАЛа
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США
    пресс-служба ЦАХАЛа
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США
    пресс-служба ЦАХАЛа
    Можжевеловый сокол: учения ВВС Израиля и США
    "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США
    пресс-служба ЦАХАЛа

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    "Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США

    В южной части Израиля прошли совместные учения американских и израильских ВВС "Juniper Falcon" ("Можжевеловый сокол"), в которых принимали участие десятки боевых самолетов.

    Смотрите также: Учения украинских пограничников под Херсоном

    В ходе учений отрабатывались совместные действия в условиях воздушного боя, имитировались атаки на наземные цели с подавлением систем противовоздушной обороны.

    Смотрите также: Российский спецназ провел учения по обороне базы атомных подлодок Северного флота

    Обе команды выполняли задачи как в условиях атаки, так и в условиях обороны. Переговоры велись исключительно на английском языке.

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