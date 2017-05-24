"Можжевеловый сокол": учения ВВС Израиля и США

В южной части Израиля прошли совместные учения американских и израильских ВВС "Juniper Falcon" ("Можжевеловый сокол"), в которых принимали участие десятки боевых самолетов.

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В ходе учений отрабатывались совместные действия в условиях воздушного боя, имитировались атаки на наземные цели с подавлением систем противовоздушной обороны.

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Обе команды выполняли задачи как в условиях атаки, так и в условиях обороны. Переговоры велись исключительно на английском языке.