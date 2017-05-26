"Минск": Трамп отошел в сторону, инициатива у Меркель – аналитик

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В пятницу, 26 мая, на Сицилии встретятся главы государств и правительств стран "Большой семерки".

На саммите будут говорить о борьбе с терроризмом, ситуации в Сирии, Ливии, Северной Корее и Южно-Китайском море. Не обойдут вниманием и Украину. Мировые лидеры также обсудят вопросы мировой торговли и глобального потепления.

Каких решений стоит ожидать по результатам этого мероприятия, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Видишенко

Эксперты называют 43-й саммит знаковым, потому что четыре лидера впервые будут принимать в нем участие. Как вы оцениваете предстоящую встречу лидеров стран?

— Для Украины этот саммит пока не приносит каких-либо серьезных корректив, так как позиции еще четко не сформированы у новой администрации по Украине.

Более того, можно смело отметить, если мы говорим, собственно, о США, а данный саммит стоит рассматривать как смотрины Трампа со стороны общеевропейского сообщества… В первую очередь тут стоит отметить, что новая администрация пока движется по институциональной инерции своего внешнеполитического самопозиционирования. И Трамп еще пока достаточно непоследователен, и его внешнеполитическая доктрина — пока лишь в процессе формирования.

Однако уже можно отметить, что все равно мировоззренческий диссонанс между США и лидерами ЕС присутствует наглядно и будет продолжать нарастать.

На саммите будут говорить об Украине, или не стоит ждать, что будет более четко артикулированна позиция США?

— Понимаете, если мы говорим непосредственно о тех деятелях, которые сейчас занимаются, в перспективе, по крайней мере, будут заниматься формированием повестки по Украине, это прежде всего специалисты — Фиона Хилл в администрации новой Белого Дома и по линии Госдепа, а по линии Рекса Тиллерсона, действующего госсекретаря США — это Джон Хефферн. Данные специалисты еще не оформили новую доктрину Вашингтона.

Более того, все-таки пока стоит говорить о том, что, исходя из даже новых действий администрации, Украина выпадает пока что из внешнеполитических приоритетов США на время.

То есть ожидать, что будут не только приняты, но даже четко определены конкретные какие-то решения, не стоит? Все закончится на уровне абстрактных речей?

— Если мы говорим о том, что касается Украины, скорее всего, да. Однако важным аспектом является фактическая передача со стороны Вашингтона Берлину и лично канцлеру Меркель непосредственно ведущей роли в минском процессе со стороны западных стран, со стороны западной коалиции Северо-Атлантического Альянса.

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Так как пока США на ближнесрочную перспективу девальвирует собственное негласное участие при сохранении на уровне высшем госсекретаря Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, они продолжают вести минский процесс на высшем уровне. Но все-таки пальму первенства передают в руки Берлина.

И именно Берлин, или лично Меркель на данный момент будет играть роль первой скрипки со стороны стран Запада в нашем украинском урегулировании.

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они высказались за активизацию работы в "нормандском формате". В чем именно эта активизация может заключаться?

— Данная активизация, как ни странно, состоит в том, что со стороны США происходит некая девальвация их роли на этот процесс. И то, что Макрон, несмотря на смену, является логичным продолжателем непосредственно Франсуа Олланда в "нормандском формате", это говорит о том, что пока именно Франция и Германия отвечают за эти процессы.

США в ближнесрочной пока перспективе до оформления собственной политики по Украине, до оформления собственных отношений с РФ пока выступают все-таки достаточно, повторюсь, по институциональной инерции.

Более того, если же мы говорим все-таки о позиционировании нашей тематики для новой американской администрации, украинский вопрос всегда являлся заложником парадигмы развития российско-американских отношений. И всегда являлся именно результатом выстраивания новой парадигмы, развития новой модели данных отношений.

Поэтому пока российско-американские отношения не будут приведены в какое-то более понятное состояние, говорить об украинском вопросе со стороны США преждевременно.

Могут ли обсуждать на встрече G7 новые санкции в отношении России? Кто из лидеров может первым об этом заговорить?

— Если мы говорим из тех лидеров, которые все-таки имеют влияние на процессы, то вопрос санкций сейчас, и на общеевропейском уровне существует некий консенсус о том, что санкции необходимо снимать, но в перспективе, как постоянно заявляют, после минского урегулирования.

Эта позиция пока не меняется, она на публичном уровне поддерживается США. В этом отношении каких-либо серьезных изменений нет. Однако при этом, если мы говорим с точки зрения даже такой все-таки великой державы, но великой державы второго ряда, скажем так, игрока как Италия.

Италия постепенно, насколько известно, начинает пытаться пробить вопрос о снятии санкций как раз с РФ. Но пока это не успешно, так как позиция более сильных игроков остается в прежнем виде. То есть непосредственно до окончания минского урегулирования.

После этой встречи на Сицилии ничего не изменится в этом плане?

— В этом плане – нет. Более того, пока украинский вопрос остается, повторюсь, если мы говорим с точки зрения как раз новой американской администрации, украинский аспект, украино-американские отношения всегда были и остаются проекцией с российско-американских отношений.

То есть пока не будут четко оговорены новая модель российско-американских отношений, новая модель отношений Брюсселя и Москвы, в условиях уже после прихода Макрона, после прихода Трампа к власти, тем более, сейчас еще будет продолжение избирательного цикла в Европе. Еще выборы в Германии грядут.

В связи с этим пока еще эти отношения не оформлены, и пока каких-то серьезных тектонических сдвигов не последует.

Говорят, что саммит НАТО созвали для знакомства с президентом США Дональдом Трампом. Что вы на это скажете?

— В первую очередь – да, во вторую очередь также знакомство все-таки с Эммануэлем Макроном, который тоже сыграет определенную роль в оформлении, все-таки по потенциалу Франция еще имеет возможность вносить свои коррективы, насколько это возможно, в общеевропейскую повестку.

По этой причине именно Эммануэль Макрон, Дональд Трамп являются и вправду основными ньюзмейкерами данного саммита. Но насколько мы можем исходить из позиции Трампа, то основным вопросом для США будет вопрос распределения в равном объеме вложений в Северо-Атлантический Альянс, не менее 2% от ВВП со стороны каждого из его членов. Этот вопрос, который Трамп будет пытаться продавить. Скорее всего, учитывая позицию Трампа, постепенно продавит.

Ранее политолог-международник Владимир Воля в эфире "ГС" заявил, что после победы Макрона на президентских выборах внешняя политика Франции не изменится, как и ее отношение к Евросоюзу.