Трамп и терроризм: повестка дня саммита НАТО

Владимир Добровольский — Брюссель, для РИА Новости Украина

Лидеры стран-членов НАТО в четверг проведут краткий саммит, чтобы познакомиться с президентом США Дональдом Трампом, критиковавшим альянс в ходе предвыборной кампании, и выполнить его предвыборные обещания: гарантировать рост оборонных расходов и усилить роль НАТО в борьбе с терроризмом.

Саммит в Брюсселе был анонсирован в итоговом коммюнике Варшавского саммита, состоявшегося менее года назад. Вскоре после вступления Трампа в должность президента генсек альянса Йенс Столтенберг объявил, что предстоящая встреча будет не полномасштабным саммитом, а особой встречей, главной целью которой будет организация визита нового американского лидера. Итогового коммюнике после встречи не ожидается, лидеры планируют принять два доклада: по справедливому распределению бремени и по борьбе с терроризмом.

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И в ходе предвыборной кампании, и после победы на выборах Трамп критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону. С подобными заявлениями выступала и предыдущая администрация, недовольная тем, что военные расходы США составляют три четверти военного бюджета альянса, однако Трамп занял более жесткую позицию. На своей первой министерской встрече в феврале министр обороны США Джеймс Мэттис призвал партнеров увеличить финансирование оборонных нужд, если они не хотят, чтобы обязательства Соединенных Штатов перед альянсом стали более скромными. С подобными требованиями выступил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на министерской встрече в конце марта.

В итоге на мартовской встрече главы МИД обсудили возможность составления странами-членами альянса планов по повышению оборонных расходов до искомых 2% от ВВП. Этого уровня, формально утвержденного в 2014 году на саммите в Уэльсе, на настоящий момент достигают лишь США, Великобритания, Греция и Польша. Как сообщил в среду Столтенберг, формальное решение о составлении таких планов и их ежегодной презентации будет принято на саммите в четверг. После брюссельской встречи все страны должны будут распланировать увеличение расходов на оборону, исходя из трех факторов: непосредственно выделение средств, укрепление боевого потенциала и вклад в операции альянса.

Роль НАТО в борьбе с терроризмом стала еще одним предвыборным обещанием Трампа, которое предстоит обсудить лидерам на встрече в четверг. Нынешний американский президент и до, и после избрания требовал от альянса вложить больше усилий в эту борьбу, его сигнал донесли до Брюсселя министры обороны и иностранных дел. Результат не заставил себя долго ждать: как сообщил Столтенберг, в четверг будет принято решение о расширении поддержки, оказываемой натовскими самолетами дальнего радиолокационного обнаружения AWACS международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", пишут РИА Новости.

Более того, НАТО по итогам встречи в верхах может по инициативе Вашингтона формально вступить в эту коалицию, командование которой осуществляют США. По словам Столтенберга, сторонники этой идеи указывают на две причины: политическую – необходимость решительно заявить о поддержке альянсом борьбы с терроризмом, и практическую – использование натовской площадки для координации действий участников коалиции. При этом Столтенберг неоднократно заявлял, что об участии НАТО в боевых операциях и речи не идет: альянс намерен сосредоточиться на обучении местных силовых структур и в настоящий момент занимается этим в Ираке.

Дискуссия о борьбе с терроризмом будет тем более актуальной, что саммит состоится три дня спустя после теракта в Манчестере. Жертвами взрыва, который совершил смертник 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде, стали 22 человека, в том числе 12 детей, около 120 получили ранения. "Вопрос о теракте в Манчестере, я думаю, будет затронут лидерами", — отметил Столтенберг на пресс-конференции в среду.

Темы, занимавшие первые строки повестки дня предыдущих встреч альянса, на этот раз отошли на второй план. Как сообщил Столтенберг, лидеры будут приветствовать меры, принятые НАТО по укреплению коллективной обороны и усилению присутствия на востоке, но не более того. После создания восьми командных ячеек на восточных рубежах альянса и дислокации четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и Польше новых решений в этой связи не ожидается. "Я не ожидаю запроса о дополнительных мерах", — сказал генсек журналистам в среду.

В четверг, в связи со сжатым форматом, НАТО также не будет проводить встречу со странами-кандидатами на вступление в альянс и партнерами, в том числе с Украиной и Грузией. При этом Украина все же будет обсуждаться на заседании. Столтенберг сообщил, что Франция и Германия на саммите, как ожидается, сообщат союзникам об имплементации минских соглашений, поскольку ситуация продолжает серьезно беспокоить альянс.

Презентуя повестку встречи, генсек ничего не сказал о возможности обсуждения отношений с Россией. Вместе с тем, он напомнил, что НАТО не только укрепляет оборону, но и проводит диалог, поскольку за минувший год прошло четыре заседания Совета Россия – НАТО (СРН) на уровне постпредов. Отвечая на вопрос о возможности министерских встреч, он отметил, что стороны на данный момент сосредоточены на заседаниях послов.

Саммит НАТО пройдет в новой штаб-квартире альянса, построенной напротив предыдущего комплекса, куда НАТО переехала из Парижа в 1967 году после выхода Франции из военной структуры альянса. Решение о строительстве новой штаб-квартиры было принято еще в 1999 году. Во время двух мировых войн на ее нынешней территории располагался военный аэродром и, как сообщил в среду Столтенберг, в ходе строительства рабочие нашли в земле четыре неразорвавшихся бомбы.

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В четверг лидеры будут присутствовать на торжественной церемонии передачи штаб-квартиры Бельгией Североатлантическому альянсу. Здания из стекла и металла, которые заменят нынешние потемневшие бетонные конструкции, представляют собой сомкнутые пальцы, символизирующие единство.

К новому комплексу ровно год назад перенесли от центрального входа в старое здание символ Североатлантического альянса — "Звезду НАТО", установленную в августе 1971 года. Но стальная скульптура работы бельгийского архитектора Раймонда Юберехтса станет не единственным монументом, встречающим гостей штаб-квартиры военно-политического альянса. Еще два памятника откроют перед саммитом Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая прибудет в Брюссель после встречи с предшественником Трампа, экс-президентом США Бараком Обамой.

Трамп произнесет речь на открытии монумента, созданного из обломков Всемирного торгового центра. Как заявил в среду Столтенберг, памятник посвящен верности НАТО обязательству о коллективной обороне и общей борьбе с терроризмом. Германия, в свою очередь, подарит штаб-квартире альянса сегмент берлинской стены в знак победы свободы над угнетением.

При этом прессу в новые помещения пока не пустили – пресс-центр оборудован в шатре на территории старого комплекса, здесь же установлены постаменты для телекамер. Пресс-конференции для удобства журналистов Столтенберг по-прежнему проводит в привычном пресс-зале.

Несмотря на желание руководства альянса громко заявить о единстве союзников по НАТО, на заседании не исключены и конфликтные темы. Так, в среду глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что Германия на саммите поднимет вопрос об использовании немецким военным контингентом авиабазы "Инджирлик" в Турции. Трудности начались после того, как Анкара в очередной раз не допустила немецких депутатов на военную базу "Инджирлик", где дислоцирован контингент ФРГ. В этой связи канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с базы "Инджирлик" в соседние страны.

В свою очередь, турецкий президент Тайип Эрдоган перед вылетом на саммит сообщил журналистам, что возможный вывод ВВС Германии – это не проблема для Анкары. Он также прокомментировал информацию, что десятки турецких военных обратились к Германии за политическим убежищем, заявив, что ФРГ традиционно принимает террористов.

Непростые отношения сложились у Турции и с Австрией, которая настаивает на официальной приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз из-за репрессий, последовавших после попытки военного переворота в Турции. Хотя Австрия придерживается принципа нейтралитета и не входит в альянс, эта напряженность сказывается и на деятельности НАТО. Анкара предприняла ответные меры и, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники, блокирует участие Австрии в некоторых программах НАТО. Комментируя эту ситуацию, Эрдоган заявил, что "блокирующий будет заблокирован".

Приезд Эрдогана создал дополнительные трудности и для бельгийской полиции, которая организовала широкий периметр безопасности вокруг его гостиницы в центре Брюсселя. Как сообщил телеканал RTBF, данная мера принята во избежание возможных столкновений между сторонниками и противниками турецкого лидера.

Ранее брюссельские власти запретили любые массовые акции сторонников и противников президента Турции. Речь идет, в первую очередь, о запрете сборищ в столичных коммунах Брюссель-центр, Сент-Жосс и Скарбеек, где массово проживают представители турецкой диаспоры.

Эти меры не лишены оснований. В конце марта в драке у посольства Турции в Брюсселе между сторонниками и противниками Эрдогана не менее пяти человек получили различные ранения, включая ножевые. В столкновениях, которые пресекла полиция, участвовали от 150 до 200 человек.