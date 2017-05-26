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    Белый дом прокомментировал инцидент с Трампом и премьером Черногории

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (257)

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    Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер отметил, что расстановка лидеров стран-членов НАТО для фотографии была определена заранее, и предположил, что Дональд Трамп просто следовал схеме этой расстановки.
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал неловкий инцидент, который произошел между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Черногории Душко Марковичем на саммите НАТО в Брюсселе.

    Дональд Трамп vs премьер-министр Черногории. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Подвинься! Трамп в Брюсселе оттолкнул премьер-министра Черногории

    Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в Сети, вызвав недоумение у многих пользователей.

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    "Я не видел этого видео", — цитирует Спайсера издание USA Today.

    Однако пресс-секретарь президента отметил, что расстановка лидеров стран-членов НАТО для фотографии была определена заранее, и предположил, что Трамп просто следовал схеме этой расстановки.

    Накануне, 25 мая, главы государств и правительств стран НАТО провели в Брюсселе экспресс-саммит, посвященный требованиям США, и приняли решение о вступлении альянса в коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", о расширении поддержки коалиции и создании антитеррористического подразделения, а также о подготовке национальных планов по увеличению оборонных расходов.

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