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    Трамп назвал Россию главной угрозой для НАТО

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    По словам президента США Дональда Трампа, НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и "с востока и юга".
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал терроризм, миграцию и "угрозу со стороны РФ" в числе угроз для НАТО.

    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трамп и терроризм: повестка дня саммита НАТО

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    "НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга", — сказал Трамп, выступая в Брюсселе.

    Речь президента США транслировали американские телеканалы.

    Ранее сообщалось, что во время неформального саммита НАТО в Брюсселе прошла первая встреча президента США Дональда Трампа и новоизбранного лидера Франции Эммануэля Макрона. Встреча прошла в посольстве Соединенных Штатов в Брюсселе.

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