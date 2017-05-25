Трамп назвал Россию главной угрозой для НАТО

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал терроризм, миграцию и "угрозу со стороны РФ" в числе угроз для НАТО.

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"НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга", — сказал Трамп, выступая в Брюсселе.

Речь президента США транслировали американские телеканалы.

Ранее сообщалось, что во время неформального саммита НАТО в Брюсселе прошла первая встреча президента США Дональда Трампа и новоизбранного лидера Франции Эммануэля Макрона. Встреча прошла в посольстве Соединенных Штатов в Брюсселе.