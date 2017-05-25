О чем пишут в мире: расследование теракта в Манчестере, Трамп и Папа

РИА Новости Украина

Террористическая сеть в Британии

Обложки британских газет пестрят заголовками о ходе расследования теракта в Манчестере: "Террористическая сеть действует в Британии", "Охота на изготовителя бомб", "Пять упущенных возможностей остановить смертника".

В среду глава МВД Великобритании Эмбер Радд сообщила, что подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере Салман Абеди был известен разведывательным службам, а глава полиции Манчестера Иан Хопкинс подтвердил, что теракт в концертном комплексе "Манчестер Арена", "несомненно, организовала преступная сеть". Накануне полиция в рамках расследования теракта провела обыски в нескольких районах Манчестера и задержала в общей сложности семь человек, одна женщина впоследствии была отпущена без предъявления обвинений. По данным газеты Independent, в ходе операции полиция также изъяла взрывчатые вещества, официально об этом не сообщалось. В среду же власти Ливии задержали отца и двух братьев Абеди, один из которых подозревается в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Как отмечает Guardian, портрет предполагаемого смертника достаточно типичен – он молод, из семьи мигрантов, предположительно, был связан с преступными группировками и экстремистами. Кроме того, он ездил в Ливию, где действует как ИГ, так и террористическая организация "Аль-Каида", а сам проживал в Манчестере. "Идеология — глобальна, практика – локальна", — заключает издание.

Нападки Британии на США

Британские СМИ также широко освещают разгорающийся скандал между властями Великобритании и американскими СМИ, публикующими подробности расследования теракта в Манчестере. Сразу после взрыва СМИ со ссылкой на источники в американских силовых структурах начали сообщать о подробностях расследования, в том числе называли личность террориста, обстоятельства совершения преступления. В среду глава британского МВД Эмбер Радд заявила, что утечка информации о расследовании теракта в Манчестере вызвала у британских властей раздражение, МВД сделает все, чтобы этого больше не повторилось. Однако СМИ продолжили публиковать детали расследования. В частности, газета New York Times в среду опубликовала фотографии фрагментов предполагаемого взрывного устройства. В четверг, как ожидается, противостояние выйдет на новый уровень – как пишет газета Guardian, о своей обеспокоенности по поводу обнародования конфиденциальных данных на встрече с президентом США Дональдом Трампом намерена заявить британский премьер Тереза Мэй. По данным газеты Financial Times, в связи с публикацией неофициальной информации о расследовании теракта британские силовые ведомства могут ограничить с США обмен служебными данными, касающимися борьбы с терроризмом. Один из представителей силовых служб подтвердил изданию, что такая возможность действительно существует. По его словам, действия США ставят под угрозу жизни британцев.

Визит Трампа в Ватикан

Американские СМИ подробно освещают первый визит президента США Дональда Трампа в Ватикан и его встречу с папой Римским, продолжавшейся около получаса.

"Казалось, они оставили в стороне свои разногласия, возникшие во время прошлогодней кампании Трампа", — пишет газета Washington Post."Это выдающаяся личность", — заявил Трамп после встречи с понтификом. "Нам очень, очень нравится Италия", — сказал он. Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, в ходе аудиенции обсуждались терроризм и радикализация. Кроме того, Трампа убеждали не отказываться от Парижского соглашения по климату, отмечает газета New York Times. Тема защиты окружающей среды была отражена и в подарках президенту США, отмечает издание. Выступающий в поддержку соглашения папа Франциск подарил высокому гостю три документа, обнародованных в ходе нынешнего понтификата, в частности, энциклику Laudato sii, посвященную проблемам экологии. Как подчеркивает Guardian, Трамп подарил понтифику книги Мартина Лютера Кинга и кусочек гранита с вашингтонского мемориала исторического лидера.

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Корабль США приблизился к спорным островам

Зарубежные СМИ пишут в четверг о приближении американского корабля к спорному архипелагу в Южно-Китайском море. По данным изданий, американский эсминец Dewey прошел на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от рифа Мисчиф (архипелаг Спратли), который Пекин считает территорией КНР. Как отмечает газета Financial Times, "США провели первую операцию "полной свободы судоходства" в Южно-Китайском море во время президентства Дональда Трампа". "Этот шаг был предпринят на фоне того, что Трамп призывает Китай усилить давление на КНР для сдерживания ракетной и ядерной программ страны. Некоторые критики обвинили администрацию Трампа в уменьшении давления на Пекин по вопросу Южно-Китайского море с тем, чтобы побудить их сотрудничать по Пхеньяну", — пишет газета. Новая операция, как ожидается, умерит обеспокоенность союзников США, заключает газета New York Times. У Китая и ряда стран региона Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.