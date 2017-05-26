Подвинься! Трамп в Брюсселе оттолкнул премьер-министра Черногории

Президент США Дональд Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним премьер-министра Черногории Душко Марковича.

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Черногория впервые участвует в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.

Отметим, ранее Трамп уже "отличался" чрезвычайно крепкими и затянутыми рукопожатиями.