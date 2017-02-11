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    Цепкая хватка: странное рукопожатие Трампа и Абэ

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (824)

    (обновлено: )4110
    Пользователи сети сразу же обратили внимание на выражение лица японского премьера после окончания традиционного рукопожатия с Дональдом Трампом.
    Рукопожатие Дональда Трампа и Синдзо Абэ
    @POTUS

    Президент США Дональд Трамп накануне провел первую встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, во время которой состоялось традиционное рукопожатие.

    ​​На этот раз обычный дипломатический "ритуал" благодаря 45-ому президенту выглядел весьма странно: он длилось 19 секунд, при этом Трамп несколько раз резко одергивал Абэ.

    Пользователи сети сразу же обратили внимание на выражение лица японского премьера, который даже не скрывал своей радости по поводу окончания "пытки" цепкой хваткой Трампа. 

    ​Президент США Дональд Трамп принял в пятницу премьер-министра Японии Синдзо Абэ и пообещал мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе и новые меры по национальной безопасности внутри страны.

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