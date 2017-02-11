Цепкая хватка: странное рукопожатие Трампа и Абэ

Президент США Дональд Трамп накануне провел первую встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, во время которой состоялось традиционное рукопожатие.

An honor to host Prime Minister @AbeShinzo in the United States. pic.twitter.com/f6TvfZ6sMj — President Trump (@POTUS) February 10, 2017

​​На этот раз обычный дипломатический "ритуал" благодаря 45-ому президенту выглядел весьма странно: он длилось 19 секунд, при этом Трамп несколько раз резко одергивал Абэ.

Пользователи сети сразу же обратили внимание на выражение лица японского премьера, который даже не скрывал своей радости по поводу окончания "пытки" цепкой хваткой Трампа.

@washingtonpost Prime Minister Shinzo Abe of Japan rolls his eyes after weird handshake from the #SoCalledPresident Trump's an embarrassment pic.twitter.com/XWMFJj0UoS — Peter (@ZoneEscape) February 10, 2017

​Президент США Дональд Трамп принял в пятницу премьер-министра Японии Синдзо Абэ и пообещал мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе и новые меры по национальной безопасности внутри страны.