Белый дом не будет обжаловать запрет на иммиграционный указ Трампа

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Белый дом не собирается обжаловать запрет на иммиграционный указ президента США Дональда Трампа в Верховном суде, сообщают в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации.

Как отмечается, "высокопоставленный представитель администрации сообщил, что администрация Трампа не планирует подавать прошение о пересмотре решения федерального апелляционного суда в Верховный суд".

Читайте также: Власть в Украине как никогда далека от реальности. Экспертные итоги недели

Однако, по информации источника, "администрация может потребовать пересмотра апелляции в федеральном апелляционном суде большим числом судей".

При этом, как сообщает агентство Рейтер, президент Трамп изучает возможность подписания нового указа. По его словам, он может представить его уже в начале следующей недели.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Позднее апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента. Суд признал, что государственные интересы могут вступать в противоречие с интересами национальной безопасности. Сам Трамп уже пообещал оспорить данное решение.

Кроме того, в настоящее время министерство юстиции США изучает решение Апелляционного суда в Сан-Франциско, который оставил в силе запрет на реализацию иммиграционного указа Трампа.