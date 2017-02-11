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    Белый дом не будет обжаловать запрет на иммиграционный указ Трампа

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (822)

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    Как сообщил источник, президент Дональд Трамп изучает возможность подписания нового указа по иммиграции. По его словам, он может представить его уже в начале следующей недели.
    Здание Белого дома в Вашингтоне
    RIA News Денис Ворошилов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Белый дом не собирается обжаловать запрет на иммиграционный указ президента США Дональда Трампа в Верховном суде, сообщают в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации.

    Как отмечается, "высокопоставленный представитель администрации сообщил, что администрация Трампа не планирует подавать прошение о пересмотре решения федерального апелляционного суда в Верховный суд".

    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria
    Трамп поговорил с Эрдоганом. Комментарий эксперта

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    Однако, по информации источника, "администрация может потребовать пересмотра апелляции в федеральном апелляционном суде большим числом судей".

    При этом, как сообщает агентство Рейтер, президент Трамп изучает возможность подписания нового указа. По его словам, он может представить его уже в начале следующей недели.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

    Позднее апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента. Суд признал, что государственные интересы могут вступать в противоречие с интересами национальной безопасности. Сам Трамп уже пообещал оспорить данное решение.

    Кроме того, в настоящее время министерство юстиции США изучает решение Апелляционного суда в Сан-Франциско, который оставил в силе запрет на реализацию иммиграционного указа Трампа.

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