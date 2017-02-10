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    Трамп: США и Китай могут поладить, процесс уже пошел

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (818)

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    Трамп также пообещал честную мировую торговлю и борьбу с искусственной девальвацией, которая используется для поддержания экспортеров, но может привести к "валютным войнам", когда различные страны стараются искусственно занизить курсы своих валют.
    Дональд Трамп
    JEFF KOWALSKY / AFP

    КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Пекин могут поладить и уже находятся на пути к этому — что принесет выгоду и Японии.

    "Как большинство из вас знают, у меня вчера состоялся очень, очень хороший разговор с президентом Китая. Это была очень теплая беседа. Мы находится в процессе того, чтобы хорошо поладить. Я думаю, это также принесет большую выгоду Японии", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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    Трамп также пообещал честную мировую торговлю и борьбу с искусственной девальвацией, которая используется для поддержания экспортеров, но может привести к "валютным войнам", когда различные страны стараются искусственно занизить курсы своих валют.

    "Что до девальвации валюты, я давно жаловался на этот счет. Думаю, в конечном итоге и, скорее всего, намного быстрее, чем многие думают, будем на площадке равных возможностей…" — сказал Трамп.

    "Это должно быть честным, и мы сделаем это честным", — добавил он.

    Как сообщал ранее Белый дом, состоявшаяся в четверг поздно вечером "продолжительная телефонная беседа" между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином была "чрезвычайно сердечной", в ходе разговора лидер США согласился уважать нашу "политику одного Китая".

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