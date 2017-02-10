Апелляционный суд в США поддержал запрет на иммиграционный указ Трампа

КИЕВ, 10 фев —РИА Новости Украина. Апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента Дональда Трампа, сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на постановление суда.

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Как отмечается, суд признал, что государственные интересы могут вступать в противоречие с интересами национальной безопасности. Также указывается, что выступившие против данного указа штаты Вашингтон и Миннесота представили свидетельства того, что даже временная реализация данного указа может причинить вред.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

Вечером в минувшую пятницу федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.

В субботу стало известно, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило все действия по реализации указа Трампа.