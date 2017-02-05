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    В мире

    Трамп: из-за отмены указа по иммиграции могут приехать "опасные люди"

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (791)

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    По словам президента США Дональда Трампа, поскольку запрет был отменен судьей, "многие очень плохие и опасные люди" могут проникнуть в Соединенные Штаты.
    Дональд Трамп
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предупредил, что из-за решения суда отменить его указ, запрещающий въезд гражданам ряда государств, США могут наводнить очень опасные люди.

    "Поскольку запрет был отменен судьей, многие очень плохие и опасные люди могут проникнуть в нашу страну", — написал он в Twitter.

    По его словам, это "ужасное решение".

    Ранее в субботу стало известно, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило все действия по реализации иммиграционного указа Трампа. Сам президент по этому поводу задал в Twitter риторический вопрос: "Куда катится наша страна, если судья может приостановить введенный МВБ запрет, и любой человек, даже с плохими намерениями, может приехать в США?"

    Трамп заявил, что подписывает указ о великой перестройке армии США. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Трамп заявил, что подписывает указ о "великой перестройке" армии США

    На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

    Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

    Вечером в минувшую пятницу федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.

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