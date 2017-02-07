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    Трамп готов к юридическим разбирательствам вокруг указа по иммиграции

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    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (40)

    (обновлено: )15
    Президент США Дональд Трамп, комментируя свой указ об иммиграции, отметил,что готов провести его через всю судебную систему Соединенных Штатов.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что готов к юридическим разбирательствам вокруг его указа по иммиграции.

    Синдзо Абэ. Архивное фото
    REUTERS Petar Kujundzic
    Политика раздора. Японский премьер собирается к Трампу на ковер

    "Мы проведем его (указ — ред.) через всю (судебную — ред.) систему", — сказал Трамп журналистам во вторник. "Посмотрим, что получится", — добавил он.

    Три суда в США проводят во вторник слушания и прения по иммиграционному указу. Наиболее резонансное заседание состоится в 2 часа ночи мск в Сиэтле, где ранее суд приостановил действие указа. Юристы считают, что дело в перспективе может дойти до Верховного суда, решение которого будет окончательным и станет важной вехой в иммиграционной политике США.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

    Президент США имеет широкие полномочия определять, каких именно иностранцев впускать в страну. Однако противники нынешнего указа Трампа заявляют, что запрет въезда из преимущественно мусульманских стран может означать дискриминацию по религиозному принципу. Они также считают, что иммиграция идет на пользу экономике и учебным заведениям.

    Администрация Трампа настаивает на законности указа и рассчитывает доказать свою правоту в суде.

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