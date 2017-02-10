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    В мире

    Трамп анонсировал новые меры по нацбезопасности США

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    Президент США Дональд Трамп также выразил уверенность в победе в суде, который приостановил его указ, запрещающий въезд в страну на 90 дней гражданам семи государств.
    Дональд Трамп
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп пообещал новые действия по национальной безопасности на следующей неделе, но не сказал, какие. Он также выразил уверенность в победе в суде, который приостановил его указ по иммиграции.

    "Мы будем кое-что делать очень стремительно, это касается дополнительной безопасности для нашей страны, вы увидите в какой-то момент на следующей неделе", — сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.

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    "Мы также продолжим судебный процесс, и у меня нет сомнений, что мы выиграем данное конкретное дело", — добавил Трамп, говоря об иммиграционном указе.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

    Позднее апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента. Суд признал, что государственные интересы могут вступать в противоречие с интересами национальной безопасности. Сам Трамп уже пообещал оспорить данное решение.

    Кроме того, в настоящее время министерство юстиции США изучает решение Апелляционного суда в Сан-Франциско, который оставил в силе запрет на реализацию иммиграционного указа Трампа.

    Эксперты не исключают, что дело может дойти до Верховного суда (ВС) США. Верховный суд играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество.

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