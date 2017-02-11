Трамп не исключает подписания нового указа по иммиграции

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не исключает подписания нового указа в сфере иммиграционной политики.

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"У нас есть разные варианты, включая подписание нового указа", — заявил Трамп, слова которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Президент добавил, что новый указ может быть подписан в понедельник или во вторник. По его словам, он будет мало отличаться от предыдущего, действие которого заблокировал суд.

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Позднее Апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента. Суд пришел к выводу, что государственные интересы могут вступать в противоречие с интересами национальной безопасности. Сам Трамп уже пообещал оспорить данное решение.

Кроме того, в настоящее время Министерство юстиции США изучает решение Апелляционного суда в Сан-Франциско, который оставил в силе запрет на реализацию иммиграционного указа Трампа.

Эксперты не исключают, что дело может дойти до Верховного суда (ВС) США. Верховный суд играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество.