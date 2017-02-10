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    Трамп обжалует решение суда, запретившего иммиграционный указ

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (815)

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    Президент США Дональд Трамп намерен обжаловать решение Апелляционного суда, поддержавшего запрет иммиграционного указа. По словам главы государства, на кону безопасность нации Соединенных Штатов.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Mandel NGAN / AFP

    КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп обещает обжаловать решение суда, который поддержал запрет иммиграционного указа главы государства.

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    Ранее в четверг Апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента. Суд признал, что государственные интересы могут вступать в противоречие с интересами национальной безопасности. Также указывается, что выступившие против данного указа штаты Вашингтон и Миннесота представили свидетельства того, что даже временная реализация данного указа может причинить вред.

    "Увидимся в суде, на кону безопасность нашей нации!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

    ​Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Суд в Сиэтле приостановил действие указа, а администрация США подала апелляцию на это решение, которая была оставлена без удовлетворения.

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