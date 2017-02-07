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    Слушания по указу об иммиграции состоятся в суде Сиэтла 7 февраля

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (809)

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    Стороны обязаны принять участие в слушаниях, которые состоятся в 15 часов во вторник по тихоокеанскому времени США (в Киеве это 01.00 ночи в среду). Конференция будет проходить по телефону.
    Ночной Сиэтл
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Слушания по указу президента Дональда Трампа состоятся в суде Сиэтла 7 февраля по местному времени, говорится в постановлении Девятого окружного суда США.

    Дональд Трамп
    REUTERS Rick Wilking
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    Ранее суд в Сиэтле приостановил действие указа, который запрещал въезд гражданам 7 преимущественно мусульманских стран и останавливал программу приема беженцев в США. Федеральное правительство подало апелляцию на это решение.

    Стороны обязаны принять участие в слушаниях, которые состоятся в 15 часов во вторник по тихоокеанскому времени США (в Киеве это 01.00 ночи в среду). Конференция будет проходить по телефону.

    В ожидании рассмотрения дела министерство юстиции США приостановило выполнение указа Трампа. Министерство также подготовило юридическое обоснование апелляции. В ведомстве заявляют, что закон ясно разрешает президенту США определять категории иностранцев, которым разрешен и запрещен въезд в США.

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