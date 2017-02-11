Спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа - СМИ

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Телеканал CNN заявил в пятницу со ссылкой на многочисленные анонимные источники в правоохранительных органах и разведке, что спецслужбы США частично подтвердили содержание скандального доклада о президенте США Дональде Трампе, Белый дом вновь категорически опроверг эти утверждения.

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Ранее ресурс BuzzFeed опубликовал доклад, в котором утверждалось, что Россия имеет компромат на Дональда Трампа.

Позже газета Wall Street Journal написала, что доклад был составлен частной фирмой в области безопасности, которая базируется в Лондоне. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было. Сам Трамп категорически опроверг попытки скомпрометировать его в прессе и заявил, что речь идет о "фейковых новостях". Он также заявил, что компромат — дело рук его политических противников, и сравнил кампанию по его дискредитации с "порядками нацистской Германии".

По данным телеканала, речь идет не о подтверждении "сальных обвинений" в адрес Трампа, а о перехваченных спецслужбами "разговорах российских граждан", которые подтверждают факт некоторых встреч, упомянутых в докладе. По утверждению CNN, американской разведке удалось подтвердить, что россияне, упомянутые в докладе, действительно общались друг с другом, но не удалось доказать, что они обсуждали именно Трампа. При этом неназванные россияне якобы "участвовали в сборе информации, вредной для Хиллари Клинтон и помогающей Дональду Трампу", утверждают источники. По их словам, американские разведчики так и не пришли к выводу, есть ли у России компромат на Трампа, как утверждается в докладе.

CNN не приводит никаких имен источников и фигурантов доклада, а также каких-либо доказательств информации.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер вновь категорически опроверг обвинения в адрес Трампа. "Фейковые новости телеканала CNN по-прежнему вызывают у нас отвращение", — заявил Спайсер.

Представители ФБР, Минюста США, ЦРУ и офиса директора национальной разведки отказались от комментариев.