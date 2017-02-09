Трамп поговорил с Эрдоганом. Комментарий эксперта

РИА Новости Украина

Президент Анкарского Центра политических исследований Хасан Канболат в интервью Sputnik прокомментировал состоявшийся накануне между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор.

Говоря о том, что в последний период времени становится очевидным, что западные лидеры хотят перейти на новый этап отношений с Турцией, Канболат сказал: "В январе состоялся официальный визит в Анкару премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, недавно были проведены переговоры турецкого руководства с Ангелой Меркель, которая посещала Турцию. Завтра глава ЦРУ Майк Помпео совершит свой первый заграничный визит в Турцию. Эта цепочка событий демонстрирует возможность развития важных процессов в будущем, которые будут затрагивать и Турцию, и Сирию, и весь Ближний Восток".

Канболат подчеркнул, что западные союзники Турции в самом начале смотрели неодобрительно на военную операцию Турции в Сирии, и добавил: "Однако по мере продвижения в рамках операции "Щит Евфрата", Турция начала играть в Сирии роль не только политического и экономического, но и военного игрока. Пусть на первых порах со стороны западных стран звучало явное недовольство этой операцией, сейчас, после переговорных процессов в Москве и Астане, мы видим, что присутствие Турции в Сирии оценивается в положительном ключе".

Комментируя адресованный Трампу призыв Эрдогана "прекратить оказывать поддержку отрядам народной самообороны", Канболат заявил: "В настоящее время поддержка, которую США оказывают отрядам народной обороны, способствует появлению проблем в отношениях с Турцией. Данный вопрос является источником напряженности в турецко-американских отношениях. Однако мы видим стремление к формированию процесса, подобного тому, как региональная администрация Иракского Курдистана оформилась в качестве государственной структуры в 2003 году, а в 2005 году в конституции Ирака за ней официально был закреплен статус федеральной администрации. И США стремятся к тому, чтобы Турция со временем признала кантонную структуру сирийской курдской Партии демократического союза".

По словам Канболата, западные силы ведут работу по объединению территорий, находящихся под контролем ПДС, и созданию зоны безопасности на территории проведения в настоящее время операции "Щит Евфрата": "В настоящее время мы можем говорить о том, что Запад хочет объединения курдских кантонов на территориях проведения операции "Щит Евфрата" и создания там зоны безопасности".

Говоря о достигнутой Турцией и США договоренности по вопросу совместных действий в ходе операций в Эль-Бабе и Ракке, политолог подчеркнул: "Турция не хочет действовать в Сирии в одиночку. Мы видим, что она прилагает усилия по обеспечению безопасности своих южных границ, взаимодействуя в Сирии с Россией, США и НАТО, и не находясь в жесткой оппозиции по отношению к сирийскому руководству".