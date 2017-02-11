Обзор мировых СМИ: итоги переговоров Трампа и Абэ, Мексика предупреждает

РИА Новости Украина

Трамп и Абэ обсудили "несокрушимость" альянса своих стран. В центре внимания большинства мировых СМИ (New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, Hill, Politico, Japan Times и многих других) сегодня оказались итоги переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом.

Так, издание New York Times пишет, что Трамп после своих сомнительных заявлений в ходе предвыборной кампании "восхвалял" Абэ и японцев, а также "подтвердил обязательства США в вопросе обороны Японии". Газета подчеркивает, что Абэ "ответил с равной теплотой, поздравив Трампа с инаугурацией и поприветствовав его приверженность соглашению по обороне, при этом избегая вопросов про выход США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве".

"С приходом администрации Трампа зародятся новые экономические отношения между США и Японией", — цитирует New York Times слова Абэ.

Издание Financial Times отметило, что Трамп назвал альянс между США и Японией "краеугольным камнем для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Газета акцентирует внимание читателей на том, что Токио "горел желанием восстановить тесные связи с Вашингтоном, главным гарантом своей безопасности". По данным издания, Абэ хотел показать всему миру, что два государства представляют собой "несокрушимый альянс".

Могерини продолжает визит в Вашингтон. Еще одной центральной темой для многих зарубежных СМИ стали заявления главы европейской дипломатии Федерики Могерини, сделанные в ходе ее визита в Вашингтон.

Так, газета Guardian пишет о том, что она предостерегает администрацию нового президента США Дональда Трампа от вмешательства во внутриевропейские дела.

"Не я или другой европеец должны обсуждать внутренние политические решения в США. То же самое касается и Европы – никакого вмешательства", — цитирует газета заявление Могерини.

А издание Wall Street Journal отметило, что администрация США заверила главу европейской дипломатии в своей приверженности полному выполнению ядерной сделки с Ираном.

"Во время своих встреч (в Вашингтоне) я услышала о намерении следовать полному выполнению соглашения", — процитировала газета ее слова.

Трамп подумывает о новом миграционном указе. Ряд мировых СМИ обратили внимание на новость о том, что Трамп заявил, что не исключает подписания нового указа в сфере иммиграционной политики.

"Мы выиграем битву… У нас есть разные варианты, включая подписание нового указа", — цитирует издание Washington Post заявление нового главы Белого дома.

Как сообщается, президент добавил, что новый указ может быть подписан в понедельник или во вторник. По его словам, он будет мало отличаться от предыдущего, действие которого заблокировал суд. Издание при этом подчеркивает, что апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента.

Суд пришел к выводу, что государственные интересы могут вступать в противоречие с интересами национальной безопасности, пишет Washington Post. Газета Hill отмечает, что, по словам Трампа, из соображений безопасности новый указ должен быть принят как можно скорее. По мнению издания, "юристы Трампа могут изменить текст до того вида, который вероятнее сможет пройти одобрение в законодательных органах, например, прояснив, что указ не относится к постоянно проживающим в США легальным резидентам и другим обладателям виз".

Мексика предупредила своих граждан в США о необходимости мер предосторожности. Некоторые зарубежные СМИ сегодня активно освещали призыв мексиканского МИД к гражданам своей страны, находящимся на территории США, принимать превентивные меры и следить за американской миграционной политикой после сообщений о депортации гражданки Мексики.

Газета Hill, например, пишет, что 36-летняя мать двоих детей Гуадалупе Гарсия де Рейос стала одной из первых мигранток, необоснованно депортированных из США по распоряжению Трампа.

"Дело госпожи Гарсии де Рейос демонстрирует новую реальность, в которой живет мексиканское сообщество на территории США после принятия более строгих мер контроля над мигрантами", — цитирует Hill заявление мексиканского внешнеполитического ведомства.

Издание Vanguardia также обращает внимание на то, что МИД призвал мексиканское сообщество в США следить за новостями, касающимися темы миграции, и познакомиться с услугами по защите граждан, которые предоставляют консульства на территории США.