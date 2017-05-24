Генсек НАТО приедет в Киев в начале июля

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В начале июля в Украину приедет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и члены Североатлантического совета, сообщил в среду в Харькове глава представительства альянса в Украине Александр Винников, информирует УНИАН.

"В политическом русле НАТО постоянно подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины. Еще одним подтверждением этого будет очень высокий визит Североатлантического совета, который мы ожидаем в июле. Это все послы стран НАТО в Брюсселе во главе с генеральным секретарем НАТО. Визит в Украину состоится 9-10 июля, чтобы отметить 20-летие особого партнерства между НАТО и Украиной", — заявил Винников.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО.

Напомним, глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что одним из вопросов встречи глав государств-участников НАТО в Брюсселе будет расширение Альянса.