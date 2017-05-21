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    Польша считает Россию главной угрозой безопасности НАТО

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    Как отметил глава бюро нацбезопасности Польши, отношения Россия-НАТО - это имманентная часть коллективной обороны: "Если мы говорим о ней, то, прежде всего, видим угрозу российскую".
    Павел Солох, руководитель БНБ Польши
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что его страна считает Россию главной угрозой коллективной безопасности НАТО, сообщает Польское агентство новостей.

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    "Отношения Россия-НАТО — это имманентная часть коллективной обороны, потому что если мы говорим о ней, то, прежде всего, видим угрозу российскую", — сказал Солох.

    "Это вопрос присутствия НАТО на востоке. Это вопрос Украины и конфликта, который заморожен, но де-факто продолжается. Это, наконец, вопрос же российской политики, а также в перспективе осенних учений "Запад-2017" (белорусско-российские учения), которые россияне готовят", — пояснил он.

    Говоря о встрече глав государств НАТО, которая запланирована на 25 мая в Брюсселе, Солох отметил, что "встреча имеет рабочий характер, будет коротка и в связи с этим не называется саммитом".

    "Важно будет то, что в первый раз будут на этой встрече присутствовать новый президент США и новый президент Франции, а темы были определены: укрепление трансатлантических связей, борьба с терроризмом, расходы на оборону", — добавил он.

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что США и Российская Федерация должны вернуться к переговорам о сокращении стратегических вооружений. Он также отметил, что НАТО, кроме политики сдерживания, нуждается и в диалоге с Россией.

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