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    Меркель выступила за расширение сил НАТО в Европе

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    Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на фоне новой ситуации в сфере безопасности в Европе, что НАТО следует поддерживать диалог с Россией, но при этом демонстрировать мощь Альянса.
    Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Владимир Матвеев, обозреватель

    На фоне новой ситуации в сфере безопасности в Европе "в отношении РФ необходимо совмещать демонстрацию силы с готовностью к диалогу", сказала канцлер Ангела Меркель в еженедельном видео подкасте германского правительства 6 мая, передает немецкая DW. Канцлер ФРГ отметила, что присоединение Крыма к РФ и конфликт на востоке Украины "вызвали обеспокоенность у стран Балтии и Польши".

    Как передает Радио Свобода, Меркель отметила, что "Восточной Европе необходимо расширение присутствия сил Североатлантического альянса". По мнению канцлера, "это позволит продемонстрировать готовность защищать территории стран – членов НАТО в условиях присоединения Крыма к РФ и конфликта на востоке Украины. В то же время, считает Меркель, нельзя допустить, чтобы "нить диалога с Россией была прервана", передает Радио Свобода.

    "Присоединение Крыма к РФ и конфликт на востоке Украины вызвали обеспокоенность у стран Балтии и Польши, а ситуация в Молдавии вызывает вопросы в Румынии и Болгарии", — заявила Меркель в субботу, передает DW.

    По словам федерального канцлера, этим странам было важно, чтобы НАТО "отреагировала на происходящее" и, к примеру, "направила войска в страны Балтии". "Германия всегда очень внимательно следила за тем, чтобы, с одной стороны, демонстрировать готовность к защите всей территории альянса, а с другой — не обрывать переговорного контакта с Россией", — сказала Меркель, передает DW.

    В своем видеообращении канцлер ФРГ выступила против дробления единой зоны ответственности НАТО, чтобы за безопасность в Америке отвечали США и Канада, а в Европе — только европейские партнеры. Она подчеркнула, что "альянс должен во всех своих аспектах и миссиях выступать как единая организация", передает DW.

    Согласно DW, "мы должны иметь возможность действовать и совместно, мы должны иметь возможность проводить совместные маневры", сказала канцлер.

    Одновременно Меркель опровергла мнение о том, что с 2014 года НАТО вновь сосредоточила больше внимания на защите территории стран-членов альянса и в этой связи упомянула также о миссии НАТО в Афганистане.

    Канцлер отметила, что все меры принимаются таким образом, чтобы не нарушать Основополагающего акта НАТО-Россия и обеспечить дальнейшую работу Совета НАТО – Россия, говорится в заявлении Меркель.

    Наряду с этим, напомним, что министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе в феврале 2015 года приняли решение увеличить размеры и состав "сил сверхбыстрого реагирования", которые являются важнейшей частью "Плана готовности к действиям".

    "Мы согласились  усилить силы реагирования НАТО. Мы решили, что размер и композиция  их центра — это новые авангардные  силы. Мы решили, что эти силы  быстрого реагирования будут  численностью до бригады — примерно 5 тысяч военных", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по завершении министерской встречи 5 февраля в Брюсселе, информировал тогда сайт Альянса nato.int.

    В контексте подготовки НАТО к длительному военному присутствию в шести странах Восточной Европы, министры обороны определились также с созданием командных центров или пунктов по интеграции сил НАТО, которые должны быть учреждены в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Болгарии.

    Задачей этих центров станет подготовка учений сил быстрого реагирования НАТО, а в случае чрезвычайных ситуаций они возьмут на себя роль пунктов управления и связи.

    В мае 2016 года Столтенберг совместно с премьер-министром Румынии Дачианом Чиолосом открыли ключевой объект ПРО в Восточной Европе — базу противоракетной обороны "Иджис Ашор" в Девеселу. Через два дня международная группа во главе с замминистра США Р. Уорком и главнокомандующим ВМС США в Европе М. Фергюсоном посетили церемонию начала строительства базы ПРО в польском Редзиково.

    Определяющими для реализации укрепления и, по сути, скрытого продвижения Альянса на Восток Европы стали решения сентябрьского саммита НАТО в Уэльсе 2014 года: "силы сверхбыстрого реагирования" и "двусторонний характер" военного сотрудничества стран НАТО с Украиной в контексте волн торгово-экономических санкций в отношении России.

    Совместная военная бригада Литвы, Украины и Польши «УкрПолЛитБриг» продолжит развиваться в 2017 году и примет участие в маневрах Maple Arch.

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