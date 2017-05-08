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    Меркель проинформировала Порошенко об итогах переговоров с Путиным

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    Как отмечается на сайте президента Украины, лидеры двух государств обсудили ситуацию в Донбассе, отметив приоритетность выполнения компонента безопасности Минских договоренностей.
    Совместный брифинг Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    AP Photo/Michael Sohn

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора проинформировала президента Украины Петра Порошенко о результатах ее переговоров в России 2 мая, сообщается на сайте президента Украины.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Встреча Меркель - Путин: по Украине пока без перспектив - Бортник

    Меркель 2 мая провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    "Федеральный канцлер проинформировала президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, лидеры двух государств обсудили ситуацию в Донбассе, отметив приоритетность выполнения компонента безопасности Минских договоренностей.

    "Президент Украины отметил недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая. Петр Порошенко и Ангела Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе. Они подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля. Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников", — отмечается в сообщении.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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