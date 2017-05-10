Додон назвал "категорически неприемлемым" вступление Молдавии в НАТО

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что вступление в НАТО категорически неприемлемо для страны.

"Я всем нашим внешним партнерам всегда говорил, есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу (позволить – Ред.), чтобы они были предметом для переговоров. Это наша государственность, сохранение Молдовы, не объединение с какими-то странами. Второе, это наш нейтралитет, НАТО — категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент — это наше православие. Ценности европейские, которые пытаются нам разными путями навязать, нам это не нужно. И четвертое, это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России",- сказал он на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики. Тогда Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что "намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки". Однако соглашение вступило в силу еще до его инаугурации.

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.

Ранее Додон заявил, что в Молдавии никто не пойдет на признание Крыма российским.