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    В мире

    Додон назвал "категорически неприемлемым" вступление Молдавии в НАТО

    (обновлено: )11220
    Заявление президента республики Игоря Додона прозвучало на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. По его словам, Молдавии не нужны европейские ценности, которые пытаются "разными путями навязать".
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что вступление в НАТО категорически неприемлемо для страны. 

    "Я всем нашим внешним партнерам всегда говорил, есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу (позволить – Ред.), чтобы они были предметом для переговоров. Это наша государственность, сохранение Молдовы, не объединение с какими-то странами. Второе, это наш нейтралитет, НАТО — категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент — это наше православие. Ценности европейские, которые пытаются нам разными путями навязать, нам это не нужно. И четвертое, это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России",- сказал он на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

    Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Меркель выступила за расширение сил НАТО в Европе

    В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики. Тогда Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что "намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки". Однако соглашение вступило в силу еще до его инаугурации.

    Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.

    Ранее Додон заявил, что в Молдавии никто не пойдет на признание Крыма российским.

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