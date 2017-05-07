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    Партия Меркель лидирует на выборах на севере Германии - exit polls

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    Согласно информации, ХДС получил 34% голосов. На втором месте — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 27%. Далее следуют "Зеленые" с 12,5%, свободные демократы с 10,5% и "Альтернатива для Германии" (5,5%).
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. На выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн лидирует партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС). Об этом свидетельствуют данные exit polls, которые публикует в воскресенье канал N24 после закрытия участков.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
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    В региональный парламент также проходит "Альтернатива для Германии" (AfD).

    По предварительным данным, ХДС получил 34% голосов. На втором месте — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 27%. Далее следуют "Зеленые" с 12,5%, свободные демократы с 10,5% и "Альтернатива для Германии" (5,5%).

    Ранее сообщалось, что на региональных выборах в федеральной земле Саар победу одержал Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель.

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