Партия Меркель лидирует на выборах на севере Германии - exit polls

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. На выборах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн лидирует партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС). Об этом свидетельствуют данные exit polls, которые публикует в воскресенье канал N24 после закрытия участков.

В региональный парламент также проходит "Альтернатива для Германии" (AfD).

По предварительным данным, ХДС получил 34% голосов. На втором месте — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 27%. Далее следуют "Зеленые" с 12,5%, свободные демократы с 10,5% и "Альтернатива для Германии" (5,5%).

Ранее сообщалось, что на региональных выборах в федеральной земле Саар победу одержал Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель.