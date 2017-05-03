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    Бортник: переговоры не сблизили Меркель и Путина, а Украина - утомила

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    Оценка сторонами переговоров событий, которые происходили и происходят в Украине, до сих пор - крайне антагонистическая. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Необходимости в заключении нового соглашения в рамках мирного урегулирования в Украине — нет. Украина должна получить доступ к государственной границе до проведения местных выборов в Донбассе. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

    Пресс-конференция Меркель и Путина по итогам встречи в Сочи. Видео
    RT на русском/Youtube
    Пресс-конференция Меркель и Путина по итогам встречи в Сочи

    Меркель также отметила, что поддерживает снятие антироссийских санкций только после полного выполнения минских договоренностей, и Россия в этом процессе должна принять активное участие. Владимир Путин в свою очередь заявил, что власти Украины потеряли шанс реализовать минские договоренности, "когда были такие внутриполитические возможности".

    Остается ли Украина в фокусе интересов европейских политиков, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Переговоры Путина и Меркель были, прежде всего, сконцентрированы на вопросе G-20, на вопросе экономики, даже на вопросе Сирии, событий на Ближнем Востоке, а уже потом — на Украине. Причем, украинский вопрос стороны до сих пор оценивают крайне по-разному. И характеристика того, что происходило и происходит в Украине, была противоположно разная, антагонистическая, начиная с того, как стороны оценили события Майдана, заканчивая вопросом выполнения минских соглашений. Поэтому здесь сближения не наблюдается, наблюдается определенная усталость и попытки продвинуться хотя бы в других вопросах германо-российских отношений", — отметил Бортник.

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