Бортник: переговоры не сблизили Меркель и Путина, а Украина - утомила

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Необходимости в заключении нового соглашения в рамках мирного урегулирования в Украине — нет. Украина должна получить доступ к государственной границе до проведения местных выборов в Донбассе. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Меркель также отметила, что поддерживает снятие антироссийских санкций только после полного выполнения минских договоренностей, и Россия в этом процессе должна принять активное участие. Владимир Путин в свою очередь заявил, что власти Украины потеряли шанс реализовать минские договоренности, "когда были такие внутриполитические возможности".

Остается ли Украина в фокусе интересов европейских политиков, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Переговоры Путина и Меркель были, прежде всего, сконцентрированы на вопросе G-20, на вопросе экономики, даже на вопросе Сирии, событий на Ближнем Востоке, а уже потом — на Украине. Причем, украинский вопрос стороны до сих пор оценивают крайне по-разному. И характеристика того, что происходило и происходит в Украине, была противоположно разная, антагонистическая, начиная с того, как стороны оценили события Майдана, заканчивая вопросом выполнения минских соглашений. Поэтому здесь сближения не наблюдается, наблюдается определенная усталость и попытки продвинуться хотя бы в других вопросах германо-российских отношений", — отметил Бортник.