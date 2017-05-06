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    Меркель выступает за двойную стратегию отношений НАТО-РФ

    (обновлено: )24910
    По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Германия всегда обращала внимание на две вещи: готовность к защите всех стран-членов НАТО и одновременный диалог с РФ.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 6 мая – РИА Новости Украина. Демонстрация силы со стороны НАТО важна, но при этом не менее важен диалог альянса с Россией. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

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    Канцлер отметила, что Германия всегда обращала внимание на две вещи: готовность к защите всех стран-членов НАТО и одновременный диалог с РФ.

    "Мне было очень важно не допускать прерывания нити диалога с Россией. Поэтому мы приняли все меры для того, чтобы основополагающий акт Россия-НАТО продолжал выполняться и Совет Россия-НАТО также проводил заседания. И я считаю, что, действуя таким двойным образом – с одной стороны, показывая силу, но с другой, демонстрируя готовность к диалогу, – мы выбрали верный путь", — говорится в заявлении Меркель в видеоподкасте, опубликованном на сайте федерального канцлера.

    Ранее сообщалось, что в 2016 году размещенные в Европе истребители НАТО поднимались по тревоге почти 780 раз для идентификации и наблюдения за самолетами РФ.

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