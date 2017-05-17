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    В мире

    В НАТО поддержали запрет российских сайтов в Украине - СМИ

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (553)

    (обновлено: )11001
    Как сообщил представитель альянса, украинское правительство четко дало понять, что указ о блокировании российских сайтов является вопросом безопасности, а не свободы слова.
    Флаги Украины и НАТО
    пресс-служба Минобороны Украины

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Блокирование российских сайтов в Украине не является вопросом свободы слова, сообщил интернет-изданию "Европейская правда" представитель НАТО.

    Генсек совета Европы Турбьерн Ягланд в среду выразил обеспокоенность в связи с блокировкой ряда онлайн-сервисов и соцсетей на территории Украины

    "Украинское правительство четко дало понять, что этот указ является вопросом безопасности, а не свободы слова", — сообщили изданию в НАТО.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Бортник о запрете соцсетей: власть мстит обществу

    Также сообщается, что представитель альянса напомнил, что НАТО сотрудничает с Украиной в процессе ее реформирования, в том числе в сфере демократии, верховенства права и прав человека.

    "Свобода слова охватывается этим диалогом. Мы верим в преданность Украины своим международным обязательствам и тому, что в стране действует система сдержек и противовесов", — заявили в НАТО.

    Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

    В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.

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