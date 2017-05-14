Украине важнее сотрудничество с НАТО, чем членство - эксперт

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Черногория 5 июля официально станет членом Организации Североатлантического договора, то есть членом НАТО. Отметим, 28 апреля парламент страны единогласно проголосовал за ратификацию Североатлантического договора, таким образом поддержав вступление балканского государства в НАТО.

О перспективах вступления Украины в НАТО высказался в эфире радиостанции Голос Столицы председатель общественной организации "Украина-НАТО" Сергей Джердж.

"Я бы сказал, что на сегодня Украина — наибольший партнер НАТО, который не состоит в альянсе. Потому что мы имеем большое количество программ сотрудничества. Также мы проводим больше количество общих учений, страны-члены НАТО дают Украине большую материально-техническую поддержку. Это все нас сближает. И президент поставил задачу на 2020 год перейти на основные стандарты НАТО, что откроет нам в перспективе путь к вступлению в альянс. Сегодня нам важно не столько физическое вступление в НАТО, сколько та практическая помощь, которую НАТО нам предоставляет", — отметил эксперт.

Напомним, завершились международные танковые соревнования "Сильная Европа" — Strong Europe Tank Challenge 2017, которые с 7 по 12 мая проходили на полигоне в немецком городе Графенвир. Вместе с танкистами из США, Германии, Франции, Польши и Австрии впервые в танковом биатлоне НАТО приняла участие и Украина, которую представлял танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск ВСУ.