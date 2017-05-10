Украинские военные на танковом биатлоне НАТО

В Миобороны сообщили, что 9 мая украинская команда соревновалась в стрельбе из пистолета и выполнении задач по поиску и распознаванию целей.

"Наши танкисты стреляли из отечественного пистолета Форт из трех положений: лежа, с колена и стоя. Огневое упражнение выполнялось в составе экипажей и завершилось стрельбой командира танка с башни боевой машины", – сообщает Минобороны.

Также украинские военные провели этап под названием "Боевая стрельба взвода в наступлении".

"Сложность состояла в том, что согласно условиям соревнований наша команда не имела возможности провести ни одного пробного заезда на огневом рубеже", – отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что масштабные международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых принимают участие почти 9 тысяч военнослужащих, в понедельник стартовали в Эстонии.