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10.05.201715:55
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    Украинские военные на танковом биатлоне НАТО

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    Украинские военные принимают участие в танковом биатлоне НАТО Strong Europe Tank Challenge 2017, который проходит в Германии на полигоне в Графенвие.
    Канал Генеральний штаб ЗСУ на youtube

    В Миобороны сообщили, что 9 мая украинская команда соревновалась в стрельбе из пистолета и выполнении задач по поиску и распознаванию целей.

    "Наши танкисты стреляли из отечественного пистолета Форт из трех положений: лежа, с колена и стоя. Огневое упражнение выполнялось в составе экипажей и завершилось стрельбой командира танка с башни боевой машины", – сообщает Минобороны.

    Также украинские военные провели этап под названием "Боевая стрельба взвода в наступлении".

    "Сложность состояла в том, что согласно условиям соревнований наша команда не имела возможности провести ни одного пробного заезда на огневом рубеже", – отметили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что масштабные международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых принимают участие почти 9 тысяч военнослужащих, в понедельник стартовали в Эстонии.

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