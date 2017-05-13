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    Танковый биатлон НАТО: Украина заняла предпоследнее место

    (обновлено: )54150
    Завершились международные танковые соревнования "Сильная Европа" - Strong Europe Tank Challenge 2017, которые с 7 по 12 мая проходили на полигоне в немецком городе Графенвир.
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    Вместе с танкистами из США, Германии, Франции, Польши и Австрии впервые в танковом биатлоне НАТО приняла участие и Украина, которую представлял танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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    Программа соревнований состояла из двух основных частей: боевые стрельбы подразделения в наступлении и обороне, а также выполнения различных упражнений: из штатного стрелкового оружия, вызов огневой поддержки, вождение боевых машин, определение расстояния до цели, распознавание цели, тактическая медицина и эвакуация раненого, действия при применении противником оружия массового поражения, эвакуация поврежденного танка и другие.

    В итоге, победу в Strong Europe Tank Challenge 2017 одержали австрийские танкисты на танках Leopard 2A4, тогда как Украина заняла пятое место.

    Отмечается, что украинские танкисты вошли в тройку лучших по стрельбе штатным снарядом из танка.

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