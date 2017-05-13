Танковый биатлон НАТО: Украина заняла предпоследнее место

Вместе с танкистами из США, Германии, Франции, Польши и Австрии впервые в танковом биатлоне НАТО приняла участие и Украина, которую представлял танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Программа соревнований состояла из двух основных частей: боевые стрельбы подразделения в наступлении и обороне, а также выполнения различных упражнений: из штатного стрелкового оружия, вызов огневой поддержки, вождение боевых машин, определение расстояния до цели, распознавание цели, тактическая медицина и эвакуация раненого, действия при применении противником оружия массового поражения, эвакуация поврежденного танка и другие.

В итоге, победу в Strong Europe Tank Challenge 2017 одержали австрийские танкисты на танках Leopard 2A4, тогда как Украина заняла пятое место.

Отмечается, что украинские танкисты вошли в тройку лучших по стрельбе штатным снарядом из танка.