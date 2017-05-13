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    НАТО нуждается в диалоге с Россией – президент Финляндии

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    По словам президента Финляндии, США и Россия должны вернуться к переговорам о сокращении стратегических вооружений и обеспечить продвижение в сфере диалога по обычным вооружениям.
    Президент Финляндии Саули Ниинистё
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. США и Российская Федерация должны вернуться к переговорам о сокращении стратегических вооружений. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ниинистё участвует в проходящей в Таллине с 12 по 14 мая международной конференции "Перед рассветом темнее всего? Война за доверие и как ее выиграть", посвященной реальным кризисам мирового сообщества и поискам возможностей их преодоления.

    Ниинистё считает, что США и Россия должны вернуться к переговорам о сокращении стратегических вооружений и обеспечить продвижение в сфере диалога по обычным вооружениям. "Кроме того, мы должны снижать риски и военную активность. Сейчас самое время перейти к конкретным шагам по контролю за вооружением и мерам доверия", — сказал президент Финляндии.

    Он также отметил, что НАТО, кроме политики сдерживания, нуждается и в диалоге с Россией. "В отношениях с Россией нам нужны небольшие позитивные шаги, но не крупные негативные движения", — сказал Ниинистё.

    Ранее глава Командования специальными операциями ВС США генерал Реймонд Томас заявил, что действия России в Восточной Европе "постоянно носят агрессивный характер".

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