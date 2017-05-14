Шесть кораблей НАТО в порту Таллина

"Шесть кораблей двух постоянных отрядов ВМС НАТО в пятницу совершили плановый заход в порт Таллина для участия в различных мероприятиях, пополнения запасов и отдыха экипажей", — говорится в сообщении.

Корабли входят в состав двух постоянных отрядов ВМС НАТО. Первая постоянная противоминная группа — в составе четырех кораблей (эстонский минный тральщик EML Wambola, норвежский HNoMS Hinnoey, британский HMS Ramsey и бельгийский BNS Primula). Группой командует капитан-лейтенант ВМС Эстонии Йохан-Элиас Сельямаа.

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В состав первой постоянной военно-морской группы входят два корабля (норвежский и нидерландский фрегаты HNoMS Roald Amundsen и HNLMS Evertsen). Командир — Оле Мортен Сандквист из Норвегии.