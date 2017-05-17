Запрет соцсетей противоречит свободе слова - генсек Совета Европы

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Блокирование социальных сетей в Украине идет вразрез с европейским понимаем свободы слова, говорится в заявлении генерального секретаря совета Европы Турбьерна Ягланда, поступившем в РИА Новости.

"Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов идет вразрез с нашим общим пониманием свободы слова и свободы средств массовой информации", — сказал он.

"Более того, такие запреты не соответствуют принципу пропорциональности", — заявил генсек.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.

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