Украина не готова подавать заявку на членство в НАТО - вице-премьер

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Украина в настоящее время не готова подавать заявку на членство в НАТО, и в Альянсе пока не будут способствовать такому шагу.

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Об этом сообщила сегодня в Киеве вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время мероприятий по случаю 20-летия основания Центра информации и документации НАТО в Украине.

"У нас есть стратегическая цель членства (в НАТО – Ред.), возможно, мы об этом тоже можем говорить", — отметила она, передает УНИАН.

"Очевидно, что пока ни Украина не готова к подаче такой заявки (на членство в НАТО — Ред.), ни наши партнеры пока не готовы содействовать такому шагу Украины. Поэтому сейчас для нас приоритетом является достижение критериев, стандартов НАТО, и именно на этом мы фокусируемся через все инструменты, которые мы имеем", — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проект по включению Украины в НАТО и использования Крыма в планах военного окружения РФ провалился.