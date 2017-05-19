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    Украина не готова подавать заявку на членство в НАТО - вице-премьер

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    Как заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сейчас для Украины приоритетом является достижение критериев, стандартов НАТО.
    Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Украина в настоящее время не готова подавать заявку на членство в НАТО, и в Альянсе пока не будут способствовать такому шагу.

    REUTERS Kacper Pempel/Illustration
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    Об этом сообщила сегодня в Киеве вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время мероприятий по случаю 20-летия основания Центра информации и документации НАТО в Украине. 

    "У нас есть стратегическая цель членства (в НАТО – Ред.), возможно, мы об этом тоже можем говорить", — отметила она, передает УНИАН

    "Очевидно, что пока ни Украина не готова к подаче такой заявки (на членство в НАТО — Ред.), ни наши партнеры пока не готовы содействовать такому шагу Украины. Поэтому сейчас для нас приоритетом является достижение критериев, стандартов НАТО, и именно на этом мы фокусируемся через все инструменты, которые мы имеем", — заявила Климпуш-Цинцадзе.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проект по включению Украины в НАТО и использования Крыма в планах военного окружения РФ провалился.

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