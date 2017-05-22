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    Польша: с Украиной идет разговор о членстве в НАТО

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    Глава бюро национальной безопасности Польши заявил, что НАТО не отступает от цели принятия новых членов: "НАТО никогда не отказывалась от целей расширения. Ближайшим кандидатом является Черногория, ждет в очереди Грузия, идет разговор с Украиной".
    Павел Солох, руководитель БНБ Польши
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что одним из вопросов встречи глав государств-участников НАТО в Брюсселе будет расширение Альянса, сообщает Rzeczpospolita.

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    "Это один из элементов ближайшей встречи в Брюсселе. Мы должны быть едины в вопросах, которые нас касаются — в отношении агрессивной политики России, также в отношении угрозы с востока, и также мы должны поднимать вопросы расширения НАТО", — сказал Солох.

    Солох добавил, что НАТО не отступает от цели принятия новых членов. "НАТО никогда не отказывалась от целей расширения. Ближайшим кандидатом является Черногория, ждет в очереди Грузия, идет разговор с Украиной. НАТО не отказалась от самой идеи расширения", — заявил глава бюро национальной безопасности Польши.

    На 25 мая в Брюсселе запланирована встреча глав государств-участников НАТО.

    Ранее Солох заявил, что его страна считает Россию главной угрозой коллективной безопасности НАТО.

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