Сербия: надо ли в НАТО

РИА Новости Украина

Вступив в НАТО, Сербия бы решила значительную часть своих проблем, но это вступление противоречило бы воле 75% граждан Сербии, заявил премьер-министр и избранный президент Сербии Александар Вучич, выступая с лекцией на факультете безопасности Белградского университета.

По его словам, цель Сербии — сохранить военный нейтралитет и наилучшие отношения с РФ и Китаем, а также вступить в ЕС. Вучич отметил, что ему приходилось принимать решения, против которых было 95% населения, например, меры фискальной стабилизации, но это вещи несравнимые.

"Решение о вступлении в НАТО посеяли бы в обществе глубокий раздор, последствия которого ощущались бы десятилетиями", — убежден Вучич.

Говоря о роли Вашингтона, премьер подчеркнул, что США и далее остаются ведущим государством, но к ним стремительно приближаются Китай и Россия.

Комментируя заявления сербского лидера, профессор Военной академии в Белграде, директор Евразийского форума по безопасности и генерал-майор в отставке Митар Ковач в беседе с агентством Sputnik отметил, что, по некоторым данным соцопросов, до 80% граждан Сербии против вступления в Альянс, и этому есть разумное объяснение.

"Именно Альянс — источник всех основных проблем Сербии в 90-е и до сих пор.

Сербский народ (250 тысяч человек) изгнан из Хорватии по благословению и при непосредственной помощи НАТО, прежде всего Германии и США. После безумных бомбардировок Югославии в 1999 году оккупировано Косово, а из-за неумелой политики Белграда вопрос Косово почти полностью передан от ООН в ведение ЕС, хотя было понятно, что таким образом Сербия лишится конструктивной поддержки Китая и России как постоянных членов СБ ООН.

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НАТО и сейчас активно поддерживает квазигосударство Косово, под руководством Альянса создается армия этого самопровозглашенного государства. Поэтому я полагаю, что вступление в НАТО не решило бы проблемы, а наоборот — привело бы к появлению новых, как в Сербии, так и на всех территориях, где живут сербы", — сказал Ковач.

По его словам, методология НАТО выглядит следующим образом: сначала проблему создать, а затем предложить свои услуги, и этот принцип действует не только на Балканах.

"Там, где есть государства, которым не нравится Альянс и которые противостоят этой системе, сначала реализуется сценарий дезинтеграции, а затем навязывается новая система ценностей", — заключает Ковач.