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    На автомате. Премьер Сербии перешел в президенты

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    Вучич прямо и активно предлагал гражданам то, что они в первую очередь ожидают от исполнительной власти: иностранные инвестиции, новые рабочие места, автомагистрали и другие инфраструктурные проекты, рост зарплат и пенсий и ценную для Балкан стабильность.
    Председатель правительства Сербии Александр Вучич, лидирующий на выборах президента Сербии, в предвыборном штаб в Белграде
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина — Белград

    Предварительные результаты прошедших в Сербии президентских выборов указывают на победу премьер-министра и лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александра Вучича уже в первом круге — согласно последним данным, после обработки 56,5% бюллетеней он получил 57,03% голосов.

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    Единственной интригой волеизъявления был вопрос, сможет ли премьер Вучич набрать более 50% голосов и избежать второго круга, в котором ему противостоял бы кандидат от объединившейся оппозиции. Промежуточный результат Вучича в итоге превышает большинство и без того оптимистичных предвыборных прогнозов, суливших премьеру поддержку порядка 55% граждан.

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    Эксперты и оппоненты отмечали, что Вучич прямо и активно предлагал гражданам то, что они в первую очередь ожидают от исполнительной власти: иностранные инвестиции, новые рабочие места, автомагистрали и другие инфраструктурные проекты, рост зарплат и пенсий и ценную для Балкан стабильность. Оппозиция критиковала главу правительства за обилие выраженных в цифрах обещаний в его президентской кампании, постоянное упоминание ВВП и других макроэкономическими показателей. По конституции республики глава государства экономикой не занимается.

    Основным электоратом Вучича, судя по предварительным итогам, стали небогатые жители сербской провинции. Показательным в этом отношении стало село Бублица под городом Прокупле в южной Сербии, где 91 из 92 человек проголосовали за переход премьера в президентское кресло. Важным условием для данной категории граждан также является сохранение традиционно дружеских отношений с Россией, о котором премьер всегда упоминает при словах о стратегическом курсе на членство в ЕС. В финальной части кампании состоялись его поездки в Берлин к канцлеру Германии Ангеле Меркель 15 марта и 27 марта в Москву к президенту России Владимиру Путину.

    После провозглашения победы Вучич особо поблагодарил Меркель и Путина за поддержку и за то, что "что они хорошо думают и о Сербии, и не так уж и плохо обо мне".

    "Значительное большинство граждан Сербии выступает за продолжение процесса реформ, за продолжение европейского пути Сербии при сохранении традиционной дружбы с Россией и Китаем, за продолжение трудной работы", — обратился Вучич к соратникам и избирателям.

    Отличительной чертой "народности" лидера нынешней президентской гонки стала значительная поддержка национальных и конфессиональных меньшинств в местах их компактного проживания — бошняков (славян-мусульман) на юго-западе Сербии и венгров в автономном крае Воеводина на севере республики. Этой поддержки был лишен на выборах 2012 года его предшественник и партийный руководитель, нынешний глава государства Томислав Николич, за которого голосовали в основном представители титульной нации в центральной части Сербии.

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    На этот раз исключение составили только традиционно бойкотирующие сербские выборы албанцы в муниципалитетах Прешево и Буяновац на юге страны, но это компенсировали голосовавшие в Косово и Метохии под патронатом ОБСЕ местные сербы, от которых Вучич ожидал до 70% поддержки.

    В вопросе Косово и Метохии Вучич последовательно выступает за продолжение переговоров с косовско-албанскими властями в Брюсселе, сдерживание их попыток вступить в международные организации и создать собственную армию. Премьер-министр также напоминает Приштине о необходимости приступить к формированию Сообщества сербских общин в крае с правами автономии.

    Наиболее успешным противником Вучича стал бывший омбудсмен, юрист по образованию Саша Янкович, которому удалось получить, согласно промежуточным данным, 14,9% голосов. Основными его избирателями были, по данным опросов, жители крупных городов с высшим образованием, в ходе кампании его также активно поддержали представители интеллигенции и мира искусства. Но продемонстрированный результат пропорционален их количественному присутствию в аграрной республике. Жесткая "антивучичевская" кампания Янковича строилась на необходимости большего контроля граждан над государством и его руководством и свободе СМИ и независимости всех ветвей власти.

    Считавшийся одним из лидеров кампании бывший глава МИД Сербии и председатель Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич получил 5,3% голосов. Международная репутация и заявленные в свое время дружеские рабочие отношения с министром иностранных дел России не помогли ему оттянуть голоса у премьера и выйти во второй круг.

    "Тысячи граждан и гражданок нашей страны объединились в желании достойно жить в стране надежности и порядка, в которой рабочие работают, судьи судят, врачи лечат, а политики служат народу", - сказал он, признав поражение, и пообещал продолжить карьеру в сербской политике.

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    Еще один сторонник более тесных политических и экономических связей с Москвой и отказа от интеграции в Европейский союз, лидер традиционалистского движения "Двери" ("Врата") Бошко Обрадович, согласно едкому замечанию лидера гонки, оказался на одном уровне с числом признанных испорченными бюллетеней. За него проголосовали 2,1% избирателей, несмотря на то, что резко оппозиционной риторикой и обструкцией выступления в марте верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини в парламенте Сербии Обрадович поднял свой рейтинг.

    Глава "Народного освободительного движения", пропагандирующий национал-консерватизм и еврореализм, выступающий, по его словам, за "деголевскую" Европу от Португалии до Владивостока, Милан Стаматович не смог набрать и 1,5% голосов. При этом 33-летний политик начал свою карьеру в 24 года в тех же "Дверях".

    Политик-пародист Лука Максимович под творческим псевдонимом Любиши Прелетачевича-Белого провозгласил в воскресенье свою "победу" на прошедших в Сербии выборах главы государства. "Прелетачами" в Сербии называют функционеров, меняющих партии и убеждения ради личной выгоды. Максимович вложил в кампанию, по разным оценкам, всего несколько сотен евро, но добился неожиданно высокого результата.

    Он привлек своим образом коррумпированного политика в ходе кампании под слоганом "Только сильно!" внимание международных СМИ и поддержку сербских избирателей. По предварительным данным Избиркома, Белый получил 9% голосов, тем самым сенсационно занимая третье место.

    Любиша Прелетачевич-Белый с частично выбритой головой и бородой в ходе избирательной кампании появлялся на публике исключительно в белой одежде и вязаных носках. Он провел активную кампанию в соцсетях и утверждал, что в Сербии пришло время для нового поколения политиков и государственных деятелей. Политик-пародист много пообещал гражданам, наибольшей оригинальностью отличаются его инициативы запустить национальную космическую программу Сербии и установить отношения с Россией, как "с братом от тетки — родственные, но не слишком близкие".

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    Воскресные выборы прошли при относительно невысокой явке в 54,1% и стали образцовыми по предсказуемости результата и отсутствию серьезных нарушений и инцидентов. При этом вся первая четверка кандидатов впервые в жизни участвовала в президентской гонке.

    Ранее РИК Сербии зарегистрировала 11 кандидатов на пост президента, право голоса имели 6,7 миллиона избирателей, из них свыше 105 тысяч в Косово, где за проведение выборов отвечало ОБСЕ. Из более чем 8,3 тысячи избирательных участков, которые открылись в 7.00 (7.00 по Киеву) и закрылись в 20.00 (20.00 по Киевумск) на Косово приходилось 90.

    Бюллетени с участков в КиМ ОБСЕ передало в центральную Сербию, где их считают в избиркомах городов Рашка и Вранье. Окончательные результаты голосования РИК должна сообщить до 20:00 6 апреля. Второй тур, в отмене которого уже нет сомнений, прошел бы на Пасху, 16 апреля.

    За ходом выборов следили 1 тысяча 955 сербских и 126 иностранных наблюдателей из независимых организаций, избиркомов и посольств. Среди них — представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, дипмиссий США, Великобритании, Германии и других государств.

    Член Центризбиркома России Василий Лихачев возглавил делегацию ЦИК России, которая находится в республике с 31 марта по 4 апреля.

    Президент Сербии является гарантом конституции, верховным главнокомандующим, выдвигает кандидатуру премьер-министра, назначает послов, принимает решения о помиловании и госнаградах и имеет право вето на принимаемые парламентом законы. Но если отклоненный закон повторно принят депутатами, президент обязан его подписать.

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    Эксперты отмечают заявления самого Вучича, что он не намерен упускать контроль за работой кабмина, несмотря на специфику и ограниченность в данном вопросе президентских полномочий.

    В воскресенье вечером Вучич уже сообщил о планах в следующие два месяца и несколько дней сформировать новое правительство республики. При этом о кандидатуре будущего главы правительства речи еще не было. Вместо этого он проанонсировал свой скорый рабочий визит в Китай и признался, что пока не решил "в каком – премьерском или президенстком качестве" туда отправится.

    По словам известного сербского политолога, доктора наук Душана Янича, премьеру необходимо выполнить несколько условий для сохранения управления над работой правительства.

    "Первое – если примет условия Запада и станет основным переговорщиком по Косово и перенесет часть команды и нынешних полномочий правительства по координации диалога на свой кабинет. Второе – если согласится стать главным переговорщиком о европейском будущем и членстве в Евросоюзе, что также является желанием Брюсселя и Вашингтона", — сказал эксперт РИА Новости.

    По его мнению, в этом случае Вучич мог бы объединить министерство иностранных дел и министерство европейских интеграций и поставить на эту позицию лояльную ему Ядранку Йоксимович, курирующую сейчас переговоры о вступлении в ЕС.

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    "Третий момент – он мог бы сегодняшнее агентство по управлению государственными инвестициями, которым руководит Марко Благоевич, переделать в агентство по управлению инфраструктурными и капитальными инвестициями и взять под свой контроль", — добавил собеседник агентства.

    Еще одним важным шагом, как считает Янич, может стать создание полноценного Совета безопасности Сербии и стратегии безопасности страны, причем руководители силовых ведомств в их рамках подчинялись бы напрямую президенту.

    "По-моему, Вучич должен организовать переходный период и тут поставить своего председателя правительства. У СПП нет множества кандидатов, которые бы могли это делать – обычно вспоминают главу МВД Небойшу Стефановиче, в Белграде говорят о бывшем министре юстиции Николе Селаковиче… Точно то, что и глава Социалистической партии Сербии СПС вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич должен что-то получить", - резюмировал политолог.

    Ранее выдвижение Вучича поддержали лидер "Единой Сербии" Драган Маркович Палма, движение "Сила Сербии" вернувшегося из России политика и предпринимателя Боголюба Карича и другие партии и движения — партнеры СПП по правящей коалиции. Теперь избранному главе государства предстоит учитывать и их интересы. Предпочтение Вучичу выразил и не стал баллотироваться даже Ивица Дачич, что стало первым случаем, когда социалисты отказались выставлять кандидатуру на президентских выборах со времен Слободана Милошевича.

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