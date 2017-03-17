МИД Украины вызвал посла Сербии из-за поездки парламентариев в Крым

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины вызывает в пятницу посла Сербии в Украине для получения разъяснений о поездке группы сербских парламентариев в Крым, сообщила пресс-служба МИД страны.

Во вторник, 14 марта, в Крым с трехдневным визитом прибыла делегация Сербской народной партии во главе с ее председателем Ненадом Поповичем. Три депутата Сербского парламента провели встречу с руководством республики и приняли 16 марта участие в торжествах по случаю трехлетней годовщины референдума.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы сербских парламентариев… В МИД Украины для получения разъяснений сегодня был вызван посол Сербии в Украине", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению украинского МИД, сербские политики нарушили законодательство Украины и международное право. МИД Украины рассматривает их действия как проявление сознательного пренебрежения ключевыми принципами международного права, прежде всего, суверенитета и территориальной целостности независимых государств.

В ведомстве заявили, что сербские политики будут привлечены к ответственности согласно украинскому законодательству.

Ранее МИД Украины предупредил иностранцев об ответственности за несанкционированные украинской стороной поездки в Крым. В 2016 году делегация Германии, состоявшая из депутатов, политиков и бизнесменов, все же посетила Крым. Глава делегации, председатель фракции левых в парламенте города Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что ответит на санкции со стороны украинских властей новыми визитами на полуостров. Он добавил, что "они ничего мне не смогут сделать, это просто смешно".