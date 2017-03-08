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    Внезапная проверка боеготовности вооруженных сил начата в Сербии

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    Проверка боеготовности войск была начата накануне сигналом тревоги из Оперативного центра системы обороны, при которой присутствовали министр обороны Джорджевич и глава генштаба Любиша Дикович.
    Внезапная проверка боеготовности вооруженных сил Сербии
    Министерство обороны Сербской Республики

    КИЕВ, 8 мар – РИА Новости Украина. Сербия начала внезапную проверку боеготовности вооруженных сил, которая проводится по приказу министра обороны Зорана Джорджевича и по решению президента страны Томислава Николича, сообщает пресс-служба сербского оборонного ведомства.

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    "Речь идет о внеочередной и необъявленной заранее полевой проверке оперативных способностей части сил быстрого реагирования, которая будет проходить до 9 марта во многих местах в Сербии", — говорится в сообщении.

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    Проверка была начата во вторник, 7 марта, сигналом тревоги из Оперативного центра системы обороны, при которой присутствовали министр обороны Джорджевич и глава генштаба Любиша Дикович.

    "За время инспекции будет проверена готовность подразделений в кратчайшие сроки ответить на поставленные задачи в предполагаемых сценариях кризисных ситуаций. В рамках тренировочных действий будут проведены комбинированные марши подразделений, боевые стрельбы, решение различных боевых задач со специальными действиями", — отметили в сербском военном ведомстве.

    Целью проверки заявлено достижение более высокого уровня мастерства и боеготовности подразделений армии Сербии для реагирования на возможные риски и угрозы безопасности государства.

    Напомним, в начале февраля российский президент Владимир Путин объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил РФ. 

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