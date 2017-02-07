Путин объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил РФ

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в российской армии по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил", — сказал Шойгу на совещании.

По его словам, с 9 часов (с 8 по Киеву) органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", — добавил Шойгу.

Он также приказал в ходе всех мероприятий обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

"В целях выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Генеральному штабу сформировать контрольные группы и организовать их работу в главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил", — уточнил министр.

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Он также поручил заместителям министра обороны Российской Федерации и руководителям центральных органов военного управления обеспечить выполнение практических мероприятий, организовать работу подчиненных должностных лиц по направлениям ответственности в рамках внезапной проверки.

Напомним, в конце января Шойгу заявил об усилении войск в Южном округе из-за ситуации в Донбассе.