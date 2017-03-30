Чешский политик: Европа топчется на месте

РИА Новости Украина

"Европа топчется на месте", – так оценил итоги Римского саммита ЕС в интервью Sputnik экс-сенатор и депутат, экс-замминистра юстиции Чешской республики Иржи Вывадил.

– Ничего нового саммит в Риме не принес, зато в очередной раз обнаружил нерешительность брюссельской демократии, не способной к креативным идеям. Что мы услышали? Повтор из уст лидеров 27 стран, что они стремятся к единству, мол, будет "еще больше Европы"!

Откровенно скажу, многие у нас, в Чешской Республике, просто смеялись над этими лозунгами. Порой казалось, что мы перенеслись куда-то во времена до 1989 года, и снова слышим: "С Советским Союзом – на вечные времена. И никогда иначе!". Снова какая-то "нерушимая дружба" получается…

Вызывала улыбки и сама показная, искусственная атмосфера единства на этой встрече, которой, на самом деле, и в помине нет.

Каким после Римского саммита вам видится будущее объединенной Европы?

– Европейский Союз, понятно, никуда не исчезнет, не распадется. Другое дело, если во Франции, на предстоящих в апреле президентских выборах, победит Марин Ле Пен. Вот тогда ЕС, действительно, окажется приговоренным к распаду.

Страны Вышеградской группы опасались, что в декларации по итогам саммита будет упоминание о Европе "разных скоростей", и тогда подписание документа оказалось бы под угрозой. Но все всё дружно подписали, хотя в заявлении говорится о совместном действии стран в зависимости от необходимости с разной скоростью и с разными усилиями. Меркель свою идею все же протолкнула?

– Каждый трактует текст декларации так, как ему выгодно. Да, пани Меркель настояла на формулировке, что одни страны будут развиваться быстрее, чем другие. Премьер Чехии Соботка всячески подчеркивает, что самого термина "многоскоростная" Европа в документе нет. В любом случае, все знают: "де-факто" Европа сегодня не едина: кто-то вступил в еврозону, а вот Чехии там нет, потому что не хочет, у одних стран границы более открытые, у других – менее, и т.д.

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Что будет дальше? Думаю, каждая страна, каждое региональное объединение начнут жестче отстаивать собственные интересы в рамках ЕС. Одни пойдут по пути более тесной интеграции, а, скажем, Венгрия, Польша, возможно, Чехия, сохранят обособленность. Вектор их политики (чешской уж точно) станет чуть-чуть смещаться на Восток. Не исключаю, что кто-то Европейский Союз все же покинет.

Может ли администрация в Брюсселе провести необходимые реформы, о которых столько говорят, решить, к примеру, проблему мигрантов, безопасности, равного качества продуктов? Или, как считает Вацлав Клаус, она неспособна даже на горбачевскую "перестройку"?

– Точно так! Встреча в Риме обнаружила фактическую политическую импотенцию руководства союза, от него не приходится ждать импульса к обновлению. Да 20, 30 лет назад европейский проект казался народам привлекательным, духоподъемным. А во что все выродилось? В надоевший повтор лозунгов о единстве при полном сохранении "статус-кво". Потому лично я ничего и не ожидал от Римского саммита.

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Мы услышали в очередной раз праздные разговоры, громкие заявления перед камерами. И – ни единого слова, которое бы вселило надежду на обновление, коррекцию Европейского Союза.