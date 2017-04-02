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    Премьер Сербии Вучич побеждает на выборах президента - избирком

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    По информации Республиканской избирательной комиссии, после обработки немногим более 10% бюллетеней, за Вучича проголосовали 59,79% избирателей. На втором месте бывший сербский омбудсмен Саша Янкович с 13,18%. Третье место - политик-пародист Лука Максимович с 8,35%.
    Председатель правительства Сербии Александр Вучич
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Сербии Александр Вучич одерживает убедительную победу на выборах президента страны, свидетельствую данный Республиканской избирательной комиссии (РИК).

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    По предварительным официальным данным, после обработки немногим более 10% бюллетеней, за Вучича проголосовали 59,79% избирателей. На втором месте бывший сербский омбудсмен, юрист Саша Янкович с 13,18%. Третье место занимает политик-пародист Лука Максимович с 8,35%.

    За ними следуют экс-глава МИД Сербии Вук Еремич – 5,24% и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель – 8,35%. Явка превысила 50%.

    Всего в выборах, состоявшихся в воскресенье, участвуют 11 кандидатов. Победу одерживает кандидат, набравший более 50% голосов в первом туре. В случае если ни один из кандидатов не преодолевает этот порог, через две недели назначается второй тур с участием двух наиболее популярных кандидатов.

    Ранее сообщалось, что согласно данным exit poll, на выборах президента Сербии с результатом 58,1% побеждает премьер-министр Сербии Александр Вучич.

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